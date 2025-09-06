Carbajales presume de su ancestral indumentaria en las fiestas

Nuestra Señora la Virgen de Árboles, patrona de Carbajales y de la Tierra de Alba, se metía ayer a corazón abierto en sus prestigiosas fiestas veraniegas con un emotivo y sentido pregón centrado en uno de los principales valores y seña de identidad de la villa, los artesanos, ancestrales y emblemáticos "Bordados Carbajalinos", de los que las auténticas guardianas han sido las mujeres.

Miguel Ángel Santos, especialista en danza tradicional por la Universidad Rey Juan Carlos y director del grupo de coros y danzas "Doña Urraca" de Zamora, creado en 1955, fue el encargado de poner voz a un pregón con sentimiento, alma y corazón de bordado, acompañado por el alcalde Roberto Fuentes Gervás, alabando la joya de los "Bordados Carbajalinos" como parte de un folclore zamorano tan rico como variado, que es un crisol de las influencias provenientes de sus territorios rayanos como Portugal (Tras os Montes y Alto Douro), León y Galicia.

Carbajales, señalaba el pregonero, vuelve a vestirse de fiesta, pero no con cualquier traje. "El carbajalino no es una simple vestimenta, es un espejo en el que se refleja la historia de generaciones enteras. Cada puntada bordada encierra un secreto transmitido de madres a hijas, de abuelas a nietas, de vecinas que compartían largas tardes cosiendo y cantando. Con cada hilo, con cada color, con cada figura, se fue construyendo un relato que aún hoy podemos contemplar y sobre todo sentir".

Recordó el pregonero que "las tradiciones no solo viven del pasado, se mantienen porque hoy siguen existiendo manos que bordan, -pocas, pero las hay-, voces que cantan y cuerpos que bailan". Y que mejor ejemplo de ello el grupo de coros y danzas "Doña Urraca" que ha sabido llevar el traje carbajalino por toda España y por el mundo demostrando que Carbajales tiene un patrimonio cultural tan rico como desconocido y cuyos folcloristas un año más abrieron con sus coloridos trajes, los festejos de la Virgen de Árboles.

El alcalde (centro) junto al pregonero y Paula Gutiérrez. / Ch. S.

Para Miguel Ángel Santos "el "Bordado Carbajalino" es un lenguaje sin palabras. "En sus dibujos se esconden símbolos que hablan de la naturaleza, de la fe, del amor y de la vida cotidiana. Cada hilo dorado, cada figura geométrica, cada flor bordada es un mensaje que cruza el tiempo y nos recuerda de dónde venimos y, al mismo tiempo, nos enseña hacia donde podemos ir, si somos capaces de cuidar lo que tenemos. Vivimos en una época en que todo parece ser rápido, digital y efímero". Por eso, el pregonero invitó a los presentes en el acto "a detenernos, a contemplar el traje de Carbajales" que "nos recuerda que hay valores que no pueden medirse en horas ni en beneficios materiales. La paciencia, la dedicación, la creatividad y la transmisión de la cultura, todo eso está bordado en cada traje y da sentido a nuestra identidad".

"La tradición no se hereda, sino que se vive, se canta, se baila y se luce, ahí está vuestra responsabilidad sentencio el pregonero ante los carbajalinos y carbajalinas", coincidiendo todos en que "el traje de Carbajales no es una pieza de museo, no es un recuerdo del pasado, es un traje vivo, que late, que respira, que emociona cada vez que alguien lo viste".

El pregonero prosiguió su discurso instando al público a "recordar lo que somos, para celebrar lo que tenemos y para comprometernos con lo que queremos dejar a quienes vendrán después de nosotros, porque no hay bordado en el mundo como el carbajalino, rico, colorido, vibrante, hecho por manos que nos solo bordan, sino que cuentan historias, que están llenos de siglos de amor, de saber y de paciencia. Pero sobre todo llenos de mujeres sabias, madres, abuelas, tías y vecinas que con aguja en la mano tejieron la identidad de este pueblo de Carbajales".

Embajadores

Los integrantes del grupo Doña Urraca posan en el acto previo al pregón. / Ch. S.

El grupo "Doña Urraca" ha sido durante los últimos 70 años el gran embajador y mejor salvaguarda de la indumentaria tradicional de la provincia de Zamora al vestir en sus actuaciones los trajes típicos de Aliste, Sanabria, La Carballeda, Benavente-Los Valles, Campos, Pan, Sayago, Toro y Alba. En los meses de agosto y septiembre de 2020 llevaba su histórica muestra "Indumentaria Tradicional Rural. Raíces y Tradiciones" al Taller de Bordados de Carbajales.

Desde su creación allá por el año 1955, "Doña Urraca" ha sido identificado tanto en España como en el extranjero con el tan característico "Traje Carbajalino". La asociación entre ambos es fruto de la divulgación realizada en los años 40 del siglo pasado por la Sección Femenina de Educación y Descanso con sus respectivos grupos tras crearse el Taller de Bordados. Una relación que no se ha limitado a la mera exhibición, sino que se ha venido investigando dicha indumentaria albarina recuperando prendas que caían en desuso como los "bombos", jubones o blusas de billaretes.

Doña Urraca guarda como oro en paño en sus baúles y luce en sus actuaciones los bordados de Carbajales de Alba, una indumentaria que se caracteriza por su gran valor y riqueza cultural. "Este traje femenino destaca por su luz con las doradas lentejuelas cosidas una a una a mano, sus colores llamativos y por sus maravillosos y únicos bordados. Los materiales empleados y sus horas de trabajo hacen que esta indumentaria sea de un valor incalculable". Una joya que volvía a brillar en la Plaza Mayor como preludio del pregón, de la mano de Doña Urraca.

Como manda la tradición el día grande coincidirá con el 8 de septiembre, lunes, con cita obligada para todos los carbajalinos y carbajalinas a las 12 de la mañana en la iglesia de San Pedro Apóstol con la misa solemne, procesión y ofrenda floral en honor a Nuestra Señora la Virgen de Árboles una de las “Siete Hermanas” de España y Portugal, para seguir con vermú torero con “Los Yobanis” y el cortador de jamón Raúl Ariza.

A las 17.30 horas llegará el tradicional “Espanto” con la suelta desde los “Corrales de la Cañada” de cuatro toros y seis bueyes. Este año no habrá "Espanto" el día 10 y como alternativa estarán los encierros urbanos del domingo con tres vacas y del martes con cuatro, ambos a las 16.00 horas. La verbena popular contará con la actuación de la orquesta “Triunfo”.

