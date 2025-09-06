La Alcobilla canta coros al barítono Luis Santana

En una velada excepcional el barítono Luis Santana y el pianista José Manuel Cuenca recibieron el aplauso del público que asistió al concierto en la ermita de la Virgen Peregrina, "uno de los espacios más auténticos" en palabras de Santana.

Abrió su repertorio con el Ave María y la adaptación de "Hallelujah" de Leonard Cohen por consejo de su gran amiga, Ainhoa Arteta. La sonrisa, el brillo de los ojos y el aplauso del público definen esta simbiosis entre cantor y público que se plasmó en el templo de la Alcobilla haciendo coros al intérprete zamorano que combinó música clásica y música popular.

Santana estrenó una adaptación de "Hijo de la Luna", con arreglos llegados directamente desde Malta de su compositor, Nacho Cano. Santana entregó su voz a un amplio registro musical desde Negra sombra, La rosa y el sauce, Ausencia de Lope de Vega, Alfonsina y el mar, La llorona, y el homenaje a las letras de Nino Bravo "Eres tú" y "Libre". En homenaje a la tierra sanabresa, Santana y Cuenca fundieron Granada con Sanabria y añadieron la ronda sanabresa.

En homenaje al paisaje de castaños milenarios "Caminante no hay camino, se hace camino al andar". Y en este recorrido musical, los romeros de La Alcobilla pueden presumir de haber cantado coros, tras vencer la timidez y coger gusto, a Luis Santana.