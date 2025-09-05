Moraleja del Vino se vuelca con el primer paseo solidario por Hugo
Los fondos recaudados, 628,65 euros, serán destinados íntegramente a apoyar la labor social que realiza la asociación "Corriendo con el corazón por Hugo"
Moraleja del Vino ha vuelto a demostrar que es un pueblo solidario y que se vuelca con aquellas iniciativas que tienen un fin benéfico y que se organizan para apoyar la labor de colectivos que ayudan a colectivos vulnerables.
En esta ocasión, los vecinos se han volcado con la primera edición del "Paseo solidario por Hugo", iniciativa solidaria con la que se han recaudado un total de 628,65 euros.
En un ambiente distendido y de hermandad ha discurrido el paseo solidario, en el que han participado vecinos de Moraleja del Vino de todas las edades.
Todo el dinero recaudado con la marcha solidaria será destinado íntegramente a la asociación "Corriendo con el corazón por Hugo", cuyo principal objetivo es dar visibilidad a las enfermedades raras y ayudar a personas que las padecen.
- La orquesta Panorama vuelve a Zamora tras su incidente en Rabanales
- Exigen la reparación de esta carretera de Zamora, repleta de 'baches y desconchones
- Luto en Sesnández por la muerte en accidente de un matrimonio marroquí
- Zamora tiembla de madrugada: registrado un terremoto de magnitud 2 en Sanabria
- Medio centenar de ganaderos zamoranos reciben ayudas para vallados virtuales
- Las impresionantes imágenes aéreas de Greenpeace que reflejan la magnitud del incendio en Sanabria
- El parque natural del Lago de Sanabria, entre el verde y el negro
- La 'pequeña alegría' de salvar los tejos milenarios de San Martín de Castañeda