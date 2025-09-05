Moraleja del Vino se vuelca con el primer paseo solidario por Hugo

Moraleja del Vino ha vuelto a demostrar que es un pueblo solidario y que se vuelca con aquellas iniciativas que tienen un fin benéfico y que se organizan para apoyar la labor de colectivos que ayudan a colectivos vulnerables.

En esta ocasión, los vecinos se han volcado con la primera edición del "Paseo solidario por Hugo", iniciativa solidaria con la que se han recaudado un total de 628,65 euros.

Vecinos de Moraleja participan en la marcha solidaria con la asociación. / Cedida

En un ambiente distendido y de hermandad ha discurrido el paseo solidario, en el que han participado vecinos de Moraleja del Vino de todas las edades.

Todo el dinero recaudado con la marcha solidaria será destinado íntegramente a la asociación "Corriendo con el corazón por Hugo", cuyo principal objetivo es dar visibilidad a las enfermedades raras y ayudar a personas que las padecen.