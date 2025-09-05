La Junta y Urcacyl abordan los daños de los incendios de Zamora en el sector primario

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha mantenido este viernes una reunión de trabajo con los representantes de la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León, (Urcacyl) para abordar las líneas de apoyo a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios que ha puesto en marcha la Junta.

González Corral ha destacado que “las ayudas están llegando con rapidez a quienes lo necesitan”, y ha puesto como ejemplo el suministro de urgencia de paja, forraje y pienso, con 335 ganaderías ya atendidas con 4,8 millones de kilos de alimentos para atender a más de 57.000 animales.

En el encuentro, los representantes de Urcacyl han expuesto su visión sobre las necesidades de las zonas afectadas para que, de forma coordinada, la ayuda llegue de modo efectivo a todos los profesionales del campo.

Además del suministro de urgencia de alimento, la consejera ha trasladado a Urcacyl la situación de las diferentes líneas de apoyo. Así, sobre la ayuda mínima de 5.500 euros, la consejera destacó que está dirigida a agricultores y ganaderos profesionales afectados por los incendios. Hasta el momento, 530 profesionales se beneficiarán de esta ayuda, con una inversión inicial de 2,91 millones de euros.

Esta cuantía cubre pérdidas de producción, muerte de ganado, pérdida de colmenas, reconstrucción de instalaciones y reposición de vallados ganaderos según baremos establecidos. La concesión es automática, sin necesidad de solicitud ni presentación de documentación, y se ampliará con futuras órdenes a partir de la delimitación de nuevas zonas afectadas y la actualización de imágenes satelitales.

Por otra parte, la consejera recordó que ya está disponible el modelo de declaración responsable que pueden presentar aquellos profesionales que estimen que los daños superan la cuantía mínima, según los baremos establecidos, y el resto de los agricultores y ganaderos que no habiendo recibido la ayuda mínima sí han sufrido daños. Estos últimos deben acreditar que solicitan la PAC o figuran en algún registro oficial, excluido el autoconsumo, para pérdidas superiores a 100 euros.

Otra ayuda habilitada por la Junta está dirigida a la reposición de vallados ganaderos y perimetrales con un importe máximo de 5.000 euros por beneficiario, para lo que próximamente habrá disponible un modelo de solicitud de declaración responsable.