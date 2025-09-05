La Junta promocionará Sanabria para reactivar el turismo tras los incendios

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, se ha reunido este viernes con los alcaldes y representantes de los ayuntamientos de Galende, Rosinos de la Requejada, San Justo, Trefacio, Pías y Porto afectados por las evacuaciones y los incendios de Porto y A Mezquita. Reunión en la que participó el Delegado Territorial de la Junta, Fernando Prada, y el diputado por Sanabria Ramiro Silva.

Isabel Blanco señaló el objetivo de esta reunión en la zona afectada para "escuchar su sentir, escuchar sus experiencias" y sobre todo "contar las distintas líneas de ayuda que están en marcha". Señaló la prioridad del Gobierno de Mañueco que "ninguna persona, ninguna familia, ninguna empresa se quede sin una ayuda porque no la conozco". Subrayó que es muy importante "dar a conocer estas ayudas" y "resolver las dudas".

El 20 de agosto se aprobó el acuerdo donde venían 45 líneas de ayudas, cuyos formularios y plazo para solicitarlas se han puesto en marcha sucesivamente, en convocatorias "abiertas permanentemente" aprobadas previo Consejo de Gobierno. La última ayuda es de "100.000 euros para los municipios, donde se habían instalado esas bases, Cruz Roja fundamentalmente, para acoger a las personas desplazadas".

Los municipios que podrán acogerse serán Camarzana, Alcañices, Benavente, Tábara y Puebla de Sanabria. A los alcaldes se les ha pedido, según señaló Isabel Blanco, "una primera estimación de los gastos que les ha podido suponer acoger a esas personas". Los Ayuntamientos en relación a esos gastos "tendrán que justificar con las facturas y los informes correspondientes". Las ayudas son para "tratar de llegar a las personas afectadas.

Así están contemplados 500 euros por familia desalojada" para compensar "esas situaciones imprevistas cuando tienes que dejar tu vivienda apresuradamente". Las ayudas para la reconstrucción de vivienda asciende hasta 185.000, y 18.000 euros para reposición de enseres. La ayuda de 5.500 euros para ganaderos y negocios afectados "no solamente en las localidades desalojadas, sino también en aquellos núcleos de población, que en Sanabria además son varios, que se pueden haber visto especialmente perjudicados, sectores como consecuencia del turismo", con el cierre de bares, tiendas, restaurantes.

Indicó el objetivo de "ayudar a la reconstrucción, ayudar a las personas a que retomen sus vidas, a que retomen sus negocios de una manera ágil, de una manera rápida, simplificando los trámites para la solicitud de estas ayuda".

Con la disposición de estas ayudas "se trata de recuperar todas las zonas afectadas por los incendios, pensando siempre en las personas, en las familias, en los negocios que desarrollan su actividad productiva. Ganaderos, agricultores, apicultores a los que se está suministrando alimento".

Para paliar el daño a la imagen turística de Sanabria anunció campañas de promoción "para dar a conocer estos entornos", aunque para Blanco hacer estas reuniones en las zonas afectadas "es para que vosotros nos ayudéis a difundir esa imagen de que se ha quemado una parte pero queda mucho. Sanabria sigue siendo preciosa y estupenda". "Dar a conocer estos entornos" y "que sigan viniendo" para continuar "con esa actividad económica tan necesaria en estos casos como la que depende del turismo, de los municipios que dependen del turismo".

Sobre las quejas de los ganaderos de la zona que no están recibiendo el forraje y tendrán que sacrificar parte de la cabaña ganadero para mantener las explotaciones, Blanco concretó que desde la consejería de Agricultura se han repartido 4,8 millones de kilos de alimento para el ganado "a todos los ganaderos que se tiene constancia y lo van solicitando".

Este suministro "se va a seguir repartiendo y se están gestionando las ayudas de 5.500 euros" que cumplan los requisitos y "se estudiarán casos y situaciones concretas". También añadió que se está facilitando alimento a las explotaciones apícolas afectadas en una comarca como la de Sanabria productora de miel.

Reclamaciones de los alcaldes

El alcalde de Trefacio, Manuel Rodríguez trasladó a la vicepresidenta de la Junta el problema de los ayuntamientos en la tramitación de las ayudas aprobadas a los afectados por los incendios que considera "es un embudo" por la falta de personal suficiente en las corporaciones más pequeñas. Otro aspecto en cuanto a las ayudas de 5.500 euros "no se ha tenido en cuenta a los empresarios que tenían empleados contratados, frente a quienes no tenían trabajadores a su cargo".

El alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos, con las ayudas para la ganadería "en marcha y bastante claras" y "lo que he pedido son medidas para el turismo que tenemos mucho en este municipio". La alcaldesa de San Justo, Montserrat Sastre, propuso respecto a las medidas dirigidas al sector primario "que se mantengan las ayudas en el tiempo porque el año que viene va a ser bastante duro, las de ganadería". En cuanto al turismo "si se hace una buena publicidad, creo que la gente puede estar en Sanabria otra vez".

La alcaldesa de Pías, Otilia Castaño, señaló que "hemos pedido planes preventivos. Hemos solicitado balsas para que puedan repostar los helicópteros cerca de las zonas afectadas. Hemos pedido vías de evacuación, sobre todo para Barjacoba. Hemos pedido que no abandonen nuestra España Vaciada".

El alcalde de Rosinos de la Requejada, Emilio Lorenzo, respecto a las vías de evacuación, ha solicitado su intervención para poder reconstruir el puente de Villarejo de la Sierra, como vía de evacuación que piden los vecinos, por el camino de Espadañedo.

En representación del Ayuntamiento de Porto, el teniente de alcalde, José Antonio Bruña, pidió que se hagan cortafuegos y que se facilite un tractor para la mancomunidad Alta Sanabria para desbrozar. Planteó que las ayudas para la alimentación de la ganadería "llega todo a cuentagotas" y los ganaderos afectados denuncian que "no está llegando forraje". Otro problema es que la carga ganadera se ha trasladado a las zonas de pastizal de Porto que no se han visto dañadas.

