La Feria del Pastor y la Trashumancia regresa a San Vitero

El municipio de San Vitero se prepara para conmemorar una década de tradición, cultura y patrimonio con la celebración del X Aniversario de la Feria Transfronteriza del Pastor y la Trashumancia.

Este evento, que tendrá lugar los días 13 y 14 septiembre, no solo celebra la historia y las raíces de la región, sino que también busca destacar la vital importancia de un sector que, año tras año, enfrenta desafíos significativos y se encuentra en un preocupante proceso de decadencia.

Desde sus inicios, esta feria ha sido un punto de encuentro esencial para pastores, ganaderos y amantes de la naturaleza de ambos lados de la frontera. Su objetivo principal es preservar y promover un estilo de vida que es pilar fundamental de nuestro patrimonio cultural y natural. El pastoreo y la trashumancia son prácticas ancestrales que han moldeado nuestro paisaje, nuestra gastronomía y nuestra identidad.

El Ayuntamiento de San Vitero, consciente de esta realidad, ha redoblado sus esfuerzos para que esta edición sea un homenaje al arduo trabajo de los pastores. Por este motivo, el Ayuntamiento se ha propuesto reconocer su dedicación y el valioso papel que desempeñan en el mantenimiento de los ecosistemas y en la producción de alimentos de alta calidad. Así, "la feria es una oportunidad única para reivindicar este oficio, que no es solo una profesión, sino una forma de vida ligada a la tierra".

Cartel promocional de la feria que se celebrará en San Vitero. / Cedida

"Con este décimo aniversario, no solo miramos al pasado, sino que también nos enfocamos en el futuro de nuestro sector ganadero. Es un llamamiento a la acción para valorar y proteger nuestras raíces. Invitamos a todos a que nos acompañen y descubran la belleza de nuestra cultura pastoril", recalcó la alcaldesa, Vanesa Mezquita.

Durante las jornadas de la feria, los visitantes podrán sumergirse por completo en un entorno 100% natural y disfrutar de una amplia variedad de actividades para todas las edades,

El Ayuntamiento ha invitado a todos los que deseen conectar con la naturaleza y los animales, y a aquellos que quieran apoyar un oficio que merece ser preservado, a que acudan a la feria. "Vengan y disfruten con nosotros un año más de esta celebración que es, sobre todo, un tributo a nuestro patrimonio y a nuestras raíces", subrayó Mezquita..

Suscríbete para seguir leyendo