Estreno del himno a la Peregrina en la romería de Donado

La Schola Gregoriana Matritensis interpretará la misa cantada en gregoriano, en honor a la Virgen Peregrina, en el transcurso de los actos centrales de la festividad y romería en Donado, este domingo a la una de la tarde. El grupo madrileño está integrado por voces masculinas bajo la dirección de su creador Máximo Carchenilla y ha preparado un himno para la "Perla de Tonkin".

El santuario de Donado abrirá sus puertas a partir de las siete de la mañana para la celebración del rosario de la Aurora y misa a las 10 y las 11.30, con pasacalles tradicional, hasta la una de la tarde cuando saldrá la imagen en procesión.

Con gran devoción por parte de los gaiteros, especialmente de Carballeda, habrá una concentración de gaitas y tambores desde las 15.00 horas. El Trío Medianoche ofrecerá un concierto desde las cinco de la tarde, seguido de la misa de los peregrinos, a partir de las seis.

Los actos principales de esta celebración comienzan este viernes con un concurso de tortillas a la una de la tarde y el rosario y la novena a las 8 de la tarde y la presencia de la macrodiscoteca Zafiro y DJ Ferre para cerrar la noche de viernes. Una ofrenda floral a las 8 de la tarde culminará la celebración religiosa en el santuario, desde la siete de la tarde. Con anterioridad vecinos y cofrades compartirán una comida de hermandad. La velada cerrará con las actuaciones de la Orquesta Expresión y Dj Ferre.

Con la misa de óbito concluirá la celebración en el santuario, finalizando desde las dos de la tarde con bailes tradicionales.

Suscríbete para seguir leyendo