Detenida en El Perdigón una mujer que robaba en casas deshabitadas de pueblos de Zamora

Una mujer ha sido detenida por parte del equipo ROCA de la Guardia Civil de Zamora como presunta autora de varios delitos de robo con fuerza y un delito de usurpación de vivienda cometidos en distintas localidades de la provincia entre los meses de junio y julio de 2025. Por estos hechos, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.

Según las investigaciones, la mujer habría sustraído diversos objetos y herramientas de varias viviendas deshabitadas en El Perdigón y Palacios del Pan, así como de una caseta situada en una gravera de La Granja de Moreruela. Los agentes localizaron los efectos en una vivienda y un garaje de El Perdigón, donde presuntamente los almacenaba.

Material robado por la mujer en pueblos de Zamora. / Cedida

Objetos robados por valor de 20.000 euros

Tras el hallazgo, la Guardia Civil cotejó los objetos recuperados con denuncias por robos presentadas en la provincia, logrando que tres víctimas reconocieran sus pertenencias. Posteriormente, se logró identificar a los supuestos autores de los hechos, entre ellos la mujer detenida. Parte de los efectos sustraídos, valorados en unos 20.000 euros, ya han sido entregados a sus legítimos propietarios.

La investigación continúa abierta, ya que todavía queda por determinar la procedencia de otros objetos intervenidos. No se descartan nuevas detenciones en relación con estos hechos.