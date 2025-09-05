Denuncian que los incendios en Zamora han dejado en evidencia la precariedad de la sanidad rural

UGT Servicios Públicos ha denunciado públicamente este viernes que los incendios forestales registrados en Zamora y en otras provincias de Castilla y León han dejado en evidencia la precariedad de la atención sanitaria en el medio rural.

El sindicato ha lamentado que la sanidad rural esté “doblemente quemada, por el fuego y por la desatención de la Junta”, ya que los incendios, además de “devorar nuestros montes” han puesto en evidencia otra realidad, la “fragilidad” de la atención sanitaria en los pueblos y la “falta de respuesta” por parte del Gobierno regional.

Y es que, “mientras la llamas avanzaban” en el entorno rural se produjo un aumento de la demanda de atención sanitaria, que desbordó los centros de salud de los pueblos afectados por los incendios, que tuvieron que afrontar un incremento de crisis respiratorias reagudizaciones de EPOC y ataques de ansiedad derivados de las evacuaciones “con plantillas recortadas por las vacaciones y sin refuerzo asistencial”, según advierte la secretaría de sanidad de la organización sindical.

UGT también ha recordado que la Unidad de Quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid llegó a acoger hasta 7 pacientes críticos, uno de los cuales falleció. “Con graves deficiencias estructurales la unidad se vio al límite de su capacidad, teniendo que utilizar camas en otras áreas y, como válvula de escape, derivar a Getafe pacientes para los que no había espacio ni medios”, recalcó el sindicato.

La organización sindical también ha cuestionado que “la enfermería de refuerzo en periodo vacacional, sin la experiencia suficiente para asumir la enorme complejidad de curas y emergencias que duran horas, tuvo que enfrentarse a esta situación sin el apoyo requerido para la ocasión”.

Por los motivos expuestos, el sindicato ha cuestionado que, “la Junta haya guardado silencio sobre la repercusión sanitaria real de los incendios, sin ofrecer datos oficiales sobre el impacto en la salud de la población rural y la carga asistencial que han soportado hospitales y centros de salud” y ha exigido, no solo “transparencia total” y que se publiquen los datos de impacto sanitario real de los incendios, sino un “refuerzo urgente de la Atención Primaria rural, devastada desde hace años y desbordada en cada crisis”.

En la misma línea, insta al desarrollo de incentivos reales para cubrir plazas de difícil cobertura para garantizar equipos estables y preparados en el medio rural. Para el sindicato también “son necesarios más medios materiales y humanos en sanidad, porque las emergencias climáticas seguirán repitiéndose y no podemos afrontarlas con plantillas bajo mínimos”.

Por último advierte que “nuestros pueblos no pueden seguir pagando con su salud la desidia política, ya que la sanidad rural se quema dos veces: primero con el fuego, y después con el abandono de la Junta”.

