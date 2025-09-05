La CHD deniega el permiso para reconstruir el puente de Villarejo de la Sierra

La entidad responsable de la cuenca, Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto "no autorizar al ayuntamiento de Rosinos de la Requejada las obras de reconstrucción de un paso sobre el arroyo de Los Molinos en la localidad de Villarejo de la Sierra". El informe del Técnico instructor "se desprende la no procedencia del otorgamiento de las obras solicitadas". Contra la resolución cabe recurso Contencioso Administrativo.

La resolución de CHD es un jarro de agua fría para los vecinos que reclaman el arreglo del puente como vía de salida y evacuación a Espadañedo, en caso de incendio, por el camino tradicional de 5 kilómetros.

El 24 de junio de 2024, el Ayuntamiento de Rosinos solicitó autorización para la reconstrucción de un paso - realmente es un puente- sobre el arroyo de Los Molinos de Villarejo de la Sierra.

El paso afectado por el paso de maquinaria y las avenidas "disponía de dos tuberías de chapa de 2,20 metros de diámetro y piedra de mampostería en muros laterales y aletas, con una losa de hormigón" para facilitar el paso y la circulación.

La obra propuesta presentada por el Ayuntamiento, denegada por CHD, consistía en tres marcos prefabricados de 2 metros por 2,5 metros, aletas de muro de mampostería y losa de hormigón.

Vecinos exigen la reparación del paso sobre el arroyo. | A. S.

Tras la inspección del personal de la Comisaría de Aguas, se emitió informe con fecha 25 de julio de este año, 2025. A 50 metros aguas arriba del puente, el cauce transita encajado sobre el terreno, manteniéndose con una anchura de unos 12 metros, con algún arrastre detectado a unos 3 metros de altura aproximadamente. A unos 50 metros aguas abajo del puente, el cauce dejar de estar encajado por la margen izquierda.

Con fecha 5 de agosto de 2025 el informe del Área de Gestión Medioambiental e Hidrológica de CHD señala que "no se puede realizar una valoración técnica dado que no se presenta cálculo hidrológico e hidráulico alguno". Se desconoce "si la obra de drenaje cumple con los condicionamientos dispuestos" en la normativa.

El 18 de agosto el técnico emite informe y señala que aunque la obra "aumenta considerablemente la capacidad hidráulica del paso, seguirá suponiendo un obstáculo a la corriente en régimen de avenidas", y señala el riesgo elevado de "daños tanto al cauce como a sus márgenes, bien por la sobre elevación de la lámina de agua" y la inundación de la zona adyacente al cauce o por destrucción y arrastre por la corriente.

El técnico esgrime "las obras de paso han de proyectarse de tal manera que no supongan un obstáculo a la circulación de sedimentos y fauna piscícola, tanto en ascenso como en descenso".

Suscríbete para seguir leyendo