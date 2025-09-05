El valor de lo artesano, en el primer mercado de Carbajosa
La novedosa iniciativa, organizada con motivo de las fiestas en honor a María Magdalena, ha tenido una gran acogida entre vecinos y visitantes
Por primera vez en las fiestas en honor a María Magdalena, Carbajosa ha celebrado un mercado artesanal que ha congregado a vecinos y visitantes en torno a la calidad de los productos zamoranos ofertados en la veintena de puestos participantes.
La novedosa iniciativa ha sido un éxito y los numerosos visitantes han podido adquirir productos con el sello “made in Zamora” que elaboran artesanos de la provincia. La primera edición del mercado artesanal de Carbajosa ha sido animada con la música tradicional y los bailes de la agrupación folclórica "Manteos y Monteras".
La comisión de Fiestas propuso la celebración de esta iniciativa que, a tenor de la participación y del público congregado, podría tener continuidad en el tiempo. En la organización del mercado artesanal colaboraron Adata y el Ayuntamiento de Villalcampo.
Al margen de esta iniciativa, los vecinos han podido disfrutar de otros actos festivos en honor a María Magdalena, tales como una verbena con orquesta, conciertos, concursos, una carrera de bicis o juegos tradicionales para los más pequeños.
