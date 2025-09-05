El árbol genealógico de Malva "conecta" a más de 7.000 personas

Comenzó elaborando árboles genealógicos para familiares y amigos, hasta que se percató de que "cuantos más hacía menos me costaba porque se iban enlazando unos con otros". Con el paso del tiempo, la afición de Miguel Ángel Morillo por la genealogía y la heráldica fue creciendo y, tras visitar una exposición de José Carlos Martín sobre el árbol genealógico de Palazuelo en Valladolid, se propuso crear el de su pueblo: Malva.

El exhaustivo estudio realizado por Morillo se ha presentado recientemente en la plaza de Malva, en un multitudinario acto al que asistieron numerosos vecinos, algunos procedentes de diferentes puntos de España, pero con raíces familiares en la localidad.

Un total de 7.155 personas conforman el árbol genealógico de Malva, un pueblo que en la actualidad cuenta con apenas un centenar de vecinos, y que Morillo ha representado en una exposición conformada por 3.500 fotografías.

Durante la presentación de su trabajo, Morillo explicó a los asistentes qué es la genealogía, es decir, el estudio de los ascendientes y descendientes de las personas y los lazos familiares que existen entre ellas. A continuación, detalló en qué consiste el proceso de investigación de un árbol genealógico, a partir de la recopilación de algunos datos básicos como nombres y apellidos de los padres y abuelos, las fechas de nacimiento y el lugar en el que nacieron.

Una vez recabada esta información, el siguiente paso es acudir al Registro Civil o a los archivos de las parroquias ya que, de documentos como las partidas de bautismo, bodas o defunciones, se puede extraer la información necesaria para elaborar los árboles genealógicos.

Vecinos admiran las fotografías de la exposición sobre el árbol genealógico. / Cedida

Así, Morillo detalla en su estudio los nombres con los que se bautizaban a los vecinos. La costumbre, en otras épocas, era la de utilizar los de los antepasados, generalmente de los abuelos, aunque también se recurría al santoral. En Malva, los nombres más comunes en hombres eran los de José, Antonio y Manuel, mientras que en el caso de las mujeres los más repetidos eran María, Catalina y Antonia.

La investigación también ha permitido al experto constatar que los nombres más "raros" elegidos para personas nacidas en Malva son Minervino, Tiburcia Apolinaria, Radegundis Potamia Patrimonio y Austregilio Pantágapas Aurelio. En la presentación del estudio, el autor también expuso los apellidos más comunes en Malva, así como su origen y procedencia. En cuanto al origen patronímico, aseguró que apellidos como Alonso, Lorenzo o Martín aluden al nombre de los padres, mientras que si contienen el sufijo "ez" significan "hijo de". A modo de ejemplo, citó Domínguez que procedería de hijo de Domingo; Rodríguez de Rodrigo y Pérez de Pedro.

Para el estudio de los apellidos, Morillo también ha tenido en cuenta su origen toponímico que indica el lugar de nacimiento o residencia o el relacionado con profesiones, en el caso de apellidos como Pastor, Vaquero o Herrero, entre otros.

Procedencia

El autor del completo árbol genealógico también ha relacionado los diferentes apellidos de Malva con su procedencia vinculada a diferentes pueblos de Zamora o Valladolid, mientras que el origen de otros los sitúa en localidades de León o en Cartagena (Murcia).

Las partidas más antiguas localizadas por Morillo se corresponden con el año 1575 y el apellido Sampedro, que ha vinculado a Villardondiego, mientras que la hallada de Calleja y que relaciona con Vezdemarbán, data del año 1566. No obstante, la más antigua es una rama de los Morillo, del año 1563 y que hundiría sus raíces en Bustillo del Oro. Del árbol genealógico de Malva, su autor también compartió con las personas que asistieron a la presentación algunas curiosidades. Así, de los vecinos que se apellidan Lorenzo resaltó que todos comparten un antepasado común llamado Bartolomé, que tuvo hijos con dos mujeres.

Por su parte, los "Muñoz" surgieron en Malva a raíz de que un soldado nacido en Cartagena fuera destinado a Toro, donde se estableció con su mujer. Uno de los hijos del matrimonio, Casto Pedro Muñoz, fue contratado en Malva como jornalero, donde conoció a Sinforiana Muñoz, con quien se casó. De esta unión proceden todos los vecinos que comparten el citado apellido.

Otro de los datos llamativos del árbol genealógico se relaciona con el general nacido en Fuentesecas, Pablo Morillo, familiar de Jesús, José Ignacio y Mercedes Pinilla Morillo, con quien compartió un ancestro común: Pablo Morillo Gallego, nacido en Malva en el año 1640.

Vecinos revisan la documentación del árbol genealógico creado por Morillo. / Cedida

Una de las conclusiones que Morillo ha extraído de su arduo trabajo de investigación es que en Malva, al igual que en otros pueblos, los vecinos se casaban más de una vez por el elevado índice de mortalidad del pasado y, en muchas ocasiones, volvían a contraer nupcias con un hermano o una hermana del difunto.

Además, las bodas se oficiaban normalmente entre vecinos del mismo pueblo o con los que residían en localidades cercanas porque, hace décadas, el medio de transporte más rápido era el burro. Otra faceta que ha considerado Morillo en su estudio es la consanguinidad entre los contrayentes, práctica muy común entre vecinos de pueblos pequeños como Malva y los matrimonios estaban permitidos a partir del cuarto grado, aunque existían algunas excepciones.

A nivel demográfico, destacó que los malvariscos se han expandido por toda la geografía nacional, especialmente a partir de 1960 por la mecanización de la agricultura, lo que obligó a emigrar a muchos vecinos a Madrid, Cataluña o el País Vasco, aunque en la actualidad en prácticamente todas las provincias de España viven personas con raíces familiares en Malva.

Además, como expuso en la presentación, descendientes directos o emparejados de vecinos Malva residen en 21 países del mundo. El autor del estudio cerró su alocución entregando un obsequio a la persona de más edad de la genealogía de Malva, Arcadio Pérez.

Una vez conocido el contenido del estudio, los vecinos se dirigieron al Ayuntamiento para admirar la exposición de los distintos árboles genealógicos y la relación entre diferentes familias, ilustrada con 3.500 fotografías de personas que forman parte del pasado, presente y futuro de Malva.

