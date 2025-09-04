Las Victorias de Puebla de Sanabria, fiestas de la esperanza

Cada septiembre, Puebla de Sanabria se transforma. Sus calles se llenan de música, color y tradición; sus vecinos, de orgullo y hospitalidad; y sus hijos ausentes, de nostalgia y emoción al volver a la villa. Con el deseo de que estas Victorias 2025 sean inolvidables, llenas de momentos que se quedan grabados para siempre, la villa sanabresa abre sus puertas y su corazón para celebrar unas fiestas que este año toman un cariz muy importante. "Son las fiestas de la recuperación y la esperanza. Nada mejor que disfrutar de las fiestas y acompañar el día 8 a nuestra Virgen de las Victorias, porque hay que dar una vuelta a todo lo negro que invade nuestra zona", señala el alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco.

Desfile de gigantes y cabezudos por los barrios de Puebla de Sanabria en la edición pasada.

"Estas fiestas de Las Victorias son el momento oportuno de disfrutar, de sentir que somos todos necesarios, todos tenemos que hacer el esfuerzo máximo para salir de esta negrura. El punto de inflexión tiene que ser las fiestas de Las Victorias".

El programa festivo, organizado con el esfuerzo de la Comisión de Fiestas formada por los quintos de hace cincuenta años, mantiene los actos más emblemáticos que cada edición convocan a vecinos y visitantes: la solemne procesión de Nuestra Señora de las Victorias, los pasacalles de Gigantes y Cabezudos, la concentración de peñas o los toros de fuego, símbolos festivos y culturales que se transmiten de generación en generación. Junto a ellos, se han incorporado propuestas novedosas que buscan llegar a todos los públicos y reforzar el ambiente de convivencia que caracteriza a estas jornadas.

El alcalde ha querido poner en valor el apoyo de vecinos y vecinas, de las peñas que aportan ese colorido especial a los festejos y animación y especialmente a esta comisión porque "este año está siendo especialmente difícil". Ya no sólo por las fechas y todo lo vivido en el mes de agosto por los fuegos, sino porque precisamente estos festejos están basados en el fuego. "Tenemos todos los permisos para cada una de las actividades de fuego programadas. No existen restricciones de la Junta. Es por ello que lo celebraremos pensando en lo nuestro, en todo lo que ha pasado, pero con la cabeza bien alta para poder seguir adelante".

Más allá del calendario, las Fiestas de Las Victorias son sobre todo emoción y reencuentro. "Para muchos, estas fiestas son la vuelta a casa, el abrazo esperado con los que están lejos, el reencuentro con nuestra propia historia y con el sentir de nuestro pueblo. Son nuestras tradiciones vivas, el eco de tantas risas compartidas resonando en cada callejuela, el calor de los abrazos entre amigos y familiares, y el recuerdo entrañable de los que ya partieron para siempre", señala el primer edil en el saluda institucional.

El programa festivo contempla para este viernes la concentración de peñas y pregón que este año correrá a cargo de los mayores del pueblo. Los juegos tradicionales, toro infantil y los encierros de toros de fuego presiden la jornada del sábado. El domingo salen los Gigantes y Cabezudos y habrá espectáculo de mapping en el Castillo a partir de las doce de la noche, para poner en valor a través de las nuevas tecnologías el patrimonio histórico y cultural de la villa.

Pasacalles, fuegos artificiales, baile, concurso de tortillas, carrera de cojinetes, o los toros completan el programa festivo en el que tradición y propuestas novedosas tienen cabida. Las verbenas contarán con Top Líder el viernes; Takicardia y Strenos Rock Band, el sábado; y Timanfaya y Vértigo Revolution, el domingo, entre otros grupos y orquestas.