Óscar Puente: "La alta velocidad no es un elemento de vertebración de la España vaciada"

"La alta velocidad no es un elemento de vertebración de la España vaciada, no cometamos ese error". Así de contundente ha sido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante su comparecencia (a petición propia) este jueves en el Congreso de los Diputados para hablar sobre el tráfico ferroviario en España.

Ha dejado claro el ministro que el AVE no tiene nada que ver con la despoblación ni con el medio rural: "Es un sistema de transporte comercial destinado a mover personas en entornos de población importante y en competencia con otros medios de transporte. Si el AVE para en todas partes, no es competitivo y por lo tanto no sirve a los fines que tiene previstos".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante su comparecencia en comisión este jueves. / Matias Chiofalo

Estas declaraciones de Puente han tenido lugar después de ser preguntado sobre la situación de Sanabria tras la eliminación de frecuencias. Decisión que ha defendido el ministro dejando además la puerta totalmente cerrada a una posible recuperación de horarios, ya que asegura que "lo paradójico es que en Puebla ha aumentado el número de viajeros desde el pasado 9 de junio".

"Sanabria contaba con ocho frecuencias de alta velocidad diarias y eran muy pocas personas las que las usaban. Además, los trenes a Galicia estaban empleando tiempos poco competitivos. Por ello suprimimos una frecuencia de ida y otra de vuelta y con eso hemos conseguido incrementar un 40% el tráfico de viajeros a Galicia", ha asegurado Puente.

Además, ha justificado su decisión en el que el tren a Sanabria sobre todo lo utilizan los visitantes que van a conocer esta zona zamorana y por ello "el tren mañanero la gente no lo cogía, ahora los nuevos horarios vienen mejor a los turistas y por eso han subido los viajeros de manera exponencial en esta línea".

E insiste: "El servicio ha mejorado, a pesar de que la decisión no le gusta a nadie".