Luis Santana y José Manuel Cuenca ofrecen un recital en Sanabria

El barítono Luis Santana y el pianista José Manuel Cuenca ofrecerán este viernes 5 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, un recital de voz y piano en el Santuario de la Virgen de la Alcobilla de San Justo.

La Diputación de Zamora organiza este recital que reafirma la apuesta de la institución por la difusión de la cultura y la música en la provincia. Santana y Cuenca interpretarán un variado repertorio dirigido a todos los públicos.

El concierto forma parte de la programación cultural que la Diputación impulsada para acercar la música clásica a todos los rincones de la provincia, poniendo en valor enclaves de especial interés patrimonial y espiritual como en este caso el Santuario de la Virgen de la Alcobilla.

Cartel promocional del recital de voz y piano que se celebrará en San Justo. / Cedida

Además, con este recital, la institución provincia redobla su compromiso con la cultura como herramienta de cohesión social, desarrollo local y promoción de la riqueza patrimonial y artística de Zamora.

La entrada para disfrutar del recital en el Santuario de la Virgen de la Alcobilla que ofrecerán de Santana y Cuenca será libre hasta completar el aforo.