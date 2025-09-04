"La ley es la ley, pero puede mejorar"

"Gracias a la sanidad pública estoy viva". El agradecimiento anticipa una férrea defensa al refuerzo de un servicio que en Monumenta se ajusta a la ley. "Vale", reconoce Pruden Garrote, "pero es que la norma es injusta porque no se adapta a la realidad de los pueblos". Con 20 cartillas sanitarias en activo, a esta localidad perteneciente al municipio de Luelmo de Sayago, le corresponde la atención a demanda que se complementa "a mayores" con la visita presencial una vez al mes de la médica y enfermera.

En Castilla y León, la prestación de asistencia en aquellos núcleos de población donde no radique el centro de salud se establece en función del número de personas que vivan en él, tal y como establece la Ley 8/2024, de 16 de septiembre, por la que se garantiza la prestación de los servicios autonómicos esenciales en la Comunidad. Las frecuencias de visita en los consultorios locales únicamente se contempla en aquellos núcleos de población con un mínimo de 51 habitantes, para los que se establece un día a la semana. En caso de que el núcleo supere el centenar de vecinos, la consulta aumenta a dos días por semana y a tres para aquellos que superen los 200 habitantes hasta ser diario entre las poblaciones mayores de 500.

Al depender de Luelmo, la veintena de vecinos que residen en el "pueblo del contador" pueden dirigirse al vecino consultorio del que apenas distan 3 kilómetros, así como al centro de salud de Bermillo, a 11. Reconoce Pruden que a ella le han atendido también en Abelón "y tenemos también Moralina y Moral". Unos desplazamientos cortos, pero condicionados a la disponibilidad de un vehículo. La dependencia ha obligado a una hija a desplazarse desde Zamora al requerir su madre soporte del oxígeno.

"Hay quien tiene coche, pero si los hijos están trabajando fuera y el padre o la madre decide quedarse aquí porque le gusta el pueblo y quiere mantener sus raíces...", lamenta Pruden a quien la visita al consultorio le permitió tratarse de un cáncer de mama hace ya más de dos décadas con 53 años. Hoy cuenta con 77. Entonces dio su consentimiento para someterse a un nuevo estudio de quimioterapia que combinaba los ciclos clásicos con el Taxol. El seguimiento le ha mantenido bajo observación hasta julio de 2024, cuando recibió el alta definitiva "así que estoy agradecidísima a la sanidad pública". "Como todos creo y no queremos perderla", añade una vecina.

"La ley es la ley, pero puede mejorar"

Pruden lo tiene claro: "Mientras me valga por mí misma es aquí donde quiero estar". Su voz lleva cinco años reclamando una sanidad rural digna puntualmente, cada sábado desde junio de 2020: "¿Recordáis la foto de la primera concentración? Pues ya van 191 desde los tiempos de las mascarillas". El contador manual llegaría un poco más tarde, una idea que trajo consigo el presidente de la Federación Coordinadora Rural Zamora Chema Mezquita "ya los días contados". La propuesta cristalizó aún en pleno desconfinamiento, pasados los 500 días. Hoy alcanza los 2005 durante los cuales las puertas del consultorio se han abierto un total de 38, la última ayer al coincidir con el primer miércoles del mes.

A las puertas del consultorio suelen aguardar de media cuatro o cinco vecinos: "Hoy hemos venido más, se nota que no ha entrado aún el otoño" porque hay quien marchará entrado octubre o noviembre. Cuentan con un refuerzo adicional, pero matizan que la atención a demanda (a domicilio) solo lo emplean "si estás encamado".

Reitera que "las normas son normas, pero se pueden mejorar", al tiempo que recuerda la incapacidad de los más longevos para adaptarse a la llamada cita previa. Las concentraciones en Bermillo, pancarta en mano, se cierran siempre con dos gestos reveladores: un minuto de silencio que antecede el "reconocimiento y respeto" hacia los sanitarios rurales que apuestan por Sayago y la provincia.

El manifiesto semanal concede un espacio fijo a la reivindicación de unas "condiciones laborales dignas" que hagan de la asistencia rural un servicio atractivo que garantice su futuro en los pueblos, "no solo en Monumenta".

