Inyección de 2,1 millones para acondicionar los caminos de Fresno de Sayago

La Junta ha aprobado este jueves el expediente para la contratación del acondicionamiento de la red de caminos rurales integrados en el proceso de contratación parcelaria de Fresno de Sayago.

La consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrolló Rural será la encargada de contratar los trabajos de mejora de las vías rurales en el municipio zamorano, a los que se destinarán 2,1 millones de euros, que serán cofinanciados con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) a través del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 (PEPAC).

En concreto, la actuación en la red de caminos rurales de Fresno de Sayago contempla la mejora de casi 57 kilómetros y el plazo de ejecución de los trabajos es de 18 meses.

El objetivo de la intervención es dotar a las fincas de reemplazo, resultantes de la concentración, de las infraestructuras adecuadas que mejoren la competitividad y rentabilidad económica de las explotaciones agrarias incluidas dentro de la superficie concentrada.