Fernando González renuncia a la Alcaldía de San Vicente de la Cabeza

Fernando González Rodríguez, uno de los alcaldes en activo más históricos de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba, ha dejado la Alcaldía del Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza (Bercianos, Campogrande y Palazuelo de las Cuevas) por unos motivos estrictamente personales y familiares que le impiden seguir al frente de un cargo que ha desempeñado con dedicación absoluta y altruista durante los últimos 14 años.

Previamente, comunicaba su decisión tanto al presidente de la Diputación de Zamora Javier Faúndez Domínguez y al presidente de la Mancomunidad de Servicios "Tierras de Aliste" Jesús María Lorenzo Más de los cuales recibió todo su apoyo, como de los alcaldes alistanos, vecinos y concejales, muchos de los cuales le animaban a seguir hasta finales de legislatura aunque él considera que "dadas las circunstancias personales y aunque todo ha salido bien, ha llegado el momento de tomarme la vida con tranquilidad, dedicarle todo mi tiempo a la familia y descansar. A partir de ahora seré un vecino más que apoyaré personalmente a todos en lo que yo pueda".

A mediados del mes de agosto Fernando González Rodríguez fue uno de los voluntarios más activos en la lucha contra el temido incendio forestal de Puercas junto a sus vecinos para evitar que el fuego cruzase el río Espinoso hacia Bercianos y también apoyando cuando el fuego retrocedía desde "Las Horretinas" y "Pradera Redonda" hacia el núcleo urbano de Valer de Aliste.

Solo un día después acudía a una revisión rutinaria en el complejo hospitalario de Zamora donde los cardiólogos le detectaron serios problemas en el corazón, con unos altos riesgos de sufrir un infarto, siendo trasladado al Hospital de Salamanca donde fue operado un día después. La operación salió muy bien, pero dada la situación Fernando González Rodríguez, aconsejado por sus familiares más cercanos, decidió dejar la política activa.

Fernando González, alcalde de San Vicente de la Cabeza durante 14 años. / Ch. S.

Este jueves ha presidido su último pleno, de apenas cinco minutos, como de la Corporación Municipal de San Vicente de la Cabeza, su renuncia era el único punto del orden del día, donde todos sus compañeros reconocieron y agradecieron su labor al frente de la Alcaldía.

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza queda ahora integrada temporalmente por solo seis ediles: José Fernández Pérez (Palazuelo), Adrián Blanco Ribera (San Vicente) y Juan Pablo Lorenzo Blanco (Bercianos), del PP; y José Javier Pérez del Río (Palazuelo), Domingo Fernández Alonso (San Vicente) y Víctor Fernández Caballero (Bercianos) de Zamora Sí.

Temporalmente y hasta que se celebre el pleno para nombrar nuevo alcalde asume las funciones de la Alcaldía el actual primer teniente de alcalde José María Fernández Pérez, un emigrante alistano que tras jubilarse como taxista en Madrid regresaba a su pueblo de Palazuelo de las Cuevas.

Implicación

Fernando González Rodríguez nació en Bercianos de Aliste el día 30 de mayo de 1962 y allí ha vivido siempre siendo una de las personas más activas e involucradas en la vida social, cultural, comunitaria y religiosa, heredando los valores y las tradiciones de sus padres y abuelos que ha sabido transmitir como vecino y autoridad a las nuevas generaciones.

Hijo de David (el "Carpinteril de Bercianos"), junto a él trabajó en su adolescencia y juventud hasta que se casó y junto a su mujer puso en marcha una granja de engorde de porcino. La mayor parte de su etapa laboral la ha desarrollado como conductor de la recogida de residuos sólidos urbanos en la comarca alistana, primero con la empresa "Graveras del Magdalena" de los Hermanos Tábara de Benavente y posteriormente mediante la gestión directa ya contratado por la Mancomunidad de Servicios "Tierras de Aliste".

En 2005 fue nombrado por unanimidad presidente de la Hermandad Penitencial del "Santo Entierro" de Bercianos, un cargo que desempeñó hasta el 7 de agosto de 2022. Un fructífero periodo de 17 años donde la cofradía vivió sus momentos de mayor esplendor con la declaración de la Semana santa primero como Fiesta de Interés Regional de Castilla y León y posteriormente como BIC (Bien de Interés Cultural).

Fue Fernando González Rodríguez además el fundador de la Asociación Cultural "San Mamés" ligada a la gestión de la cofradía del Santo Entierro y de la cual también fue su primer presidente, junto a su primera Junta Directiva formada por Rubén Pérez Pérez, Dominga Martín García, Marciano Pérez Blanco, Pedro García del Río y Diego Pérez Pérez.

En 2011 Fernando González Rodríguez natural de Bercianos fue el elegido por el Partido Popular como candidato a la Alcaldía al retirarse de la política activa Juan Garrido Ferrero de San Vicente de la Cabeza. Como cabeza de lista su candidatura ganó las elecciones municipales por mayoría absoluta en 2011, 2015, 2019 y 2023 con lo cual lleva en el cargo catorce años.

Entre sus últimas grandes apuestas, junto a sus compañeros de Corporación Municipal, ha estado en estos últimos años la gestión y tramitación ante la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León de la concentración parcelaria para los cuatro pueblos del municipio como una apuesta firme y clara para mejorar la calidad de vida poniendo fin al minifundismo existente dando paso a unas fincas de reemplazo que den viabilidad a la actividad agroganadera y contribuyan a asentar población en San Vicente, Bercianos, Palazuelo y Campogrande.

Unanimidad entre los vecinos a la hora de reconocer y alabar la labor de González Rodríguez durante los últimos 14 años. "Fernando ha sido un magnífico alcalde, dedicando mucho de su tiempo a trabajar como alcalde en la lucha para mejorar las infraestructuras urbanas y los servicios públicos en nuestros pueblos, tratándonos a los cuatro por igual. Como todos es humano y puede haber tenido sus errores, pero la mayoría han sido grandes aciertos logrados gracias a su buena gestión, abierta y honesta, de cercanía y eso hay que reconocerlo y agradecérselo. San Vicente de la Cabeza ha sido un municipio de grandes alcaldes y ahora se suma a ellos Fernando".

La Corporación Municipal celebrará un pleno el próximo martes donde el único punto del orden del día será la elección del nuevo alcalde que relevará en el cargo a Fernando González Rodríguez hasta las elecciones municipales que se celebrarán en el mes de mayo de 2027.

