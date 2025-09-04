Cómo cuidar la salud mental después de los incendios

"Ayer tarde me tuve que venir de Alcañices por el humo, no podía hablar por cómo me dejó la garganta y así sigo. Dios mío, que nos quiten esto, que no pienso en nada más que en los pobres que están apagándolo, que van a acabar muriendo a lo mejor. Y los pobres que tienen que salir de las casas que se queman, dejando atrás las pertenencias de una vida", relataba hace apenas una semana Esperanza Pérez, dejando entrever la desesperación y el enfado en su voz. Sentimientos a los que se sumaba la impotencia ante una asunción de competencias y culpas paupérrima por parte de los responsables políticos. Una realidad compartida por su marido, Fernando López, y probablemente el conjunto de la sociedad zamorana. Y es que, no cabe duda de que sobrevivir a la concatenación de incendios que ha asolado la provincia ha dañado la salud mental de gran parte de los zamoranos, generando traumas que si carecieran de la atención adecuada pueden desembocar en problemas psicológicos como el Trastorno de Estrés Postraumático y los trastornos vinculados a la ansiedad y/o la depresión. La verdadera pregunta es: ¿cómo sanar? La psicóloga Silvia Casaseca ofrece cinco consejos.

1. Aceptar que recuperarse lleva un tiempo.

Para la psicóloga es necesario que las personas que han vivido de cerca una situación "tan difícil, complicada y traumática", teniendo en cuenta las emociones negativas que esta conlleva, reconozcan que necesitan un tiempo de adaptación para recuperarse.

2. Dar espacio a las emociones negativas.

Negar las emociones negativas y ocultarlas, tanto a los demás como a nosotros mismos, desemboca en que estas se hagan más intensas. Por lo que, en vez de bloquear "síntomas incómodos" como la tristeza, la pena, la impotencia, la ira y la rabia, debemos permitirnos sentir.

3. Canalizar las emociones de forma saludable, para que nos ayuden a sanar.

Casaseca invita a utilizar las emociones como vehículo para la recuperación, de la manera que mejor convenga a cada uno, pero sobre todo dando importancia a la expresión verbal y emocional. Ya sea compartiendo con otras personas lo vivido, buscando ayuda profesional, participando en grupos de apoyo, generando hábitos y comportamientos saludables, usando técnicas de relajación y/o disfrutando de actividades agradables para una.

Esperanza Pérez Castaño y su marido Fernando López Tristán en Zamora / Emma V. Díaz

4. Balancear la exposición a las informaciones sobre los fuegos.

"Es bueno conocer, pero sin estar continuamente en contacto", explica la psicóloga. Pone el foco en los niños que han vivido de cerca los incendios, a los que les puede quitar "libertad" el estar expuestos de forma continuada a noticias en torno al tema.

5. Colaboración frente a la sensación de impotencia.

Ante la percepción de que cuesta asumir responsabilidades por parte de los responsables, y la rabia que fluye a la par con ella, podemos "poner nuestro granito de arena" para reconstruir lo que el incendio destruyó. Aprovechar la oportunidad de colaborar de alguna manera, "en grupos de apoyo, incluso económicamente" puede mejorar la gestión emocional de las víctimas de los fuegos.

"Creo que la impotencia también se vincula con la sensación de pérdida", dice la psicóloga. En este sentido, sin quitar a las personas inmediatamente afectadas por los fuegos la atención que merecen, hace referencia además a aquellas más alejadas de la catástrofe, "los que sobrevivimos estando cerca". Este tipo de personas pueden ser presas de la impotencia al empatizar con la pérdida de las víctimas principales. Sin embargo, también pueden desarrollar su empatía de manera positiva, prestando ayuda y apoyo a los zamoranos que más han sufrido los incendios.

Así, con las emociones como combustible y guía, pero con consciencia, entre todos es posible reconstruir parte de lo perdido, e incluso crear algo mejor que lo pasado. Porque como este año ha demostrado, y ya escribía Machado, es el pueblo quien salva al pueblo.

