Una campaña de recogida de firmas solicita una residencia en Puebla

Vecinos, veraneantes y establecimientos de Puebla de Sanabria se han sumado a una campaña de recogida de firmas para reclamar de manera "urgente" la dotación de una residencia de mayores en la villa. La campaña comenzaba este lunes con el reparto de las hojas de firmas entre vecinos y establecimientos.

El documento comienza incidiendo en que: "Necesitamos residencia para mayores en Puebla de Sanabria". Los firmantes del escrito, unos nacidos en Puebla de Sanabria y otros familiares de residentes en esta villa, "todos interesados en el progreso de nuestra población", justifican "la imperiosa y urgente necesidad de disponer de una residencia".

El primer punto es que "la capital de Sanabria no dispone de residencia". Califican de "vergüenza" que la villa de Puebla, capital de la comarca, no disponga de una residencia de ancianos con centro de día.

Los mayores de Puebla tienen que usar residencias de otras poblaciones: "Tenemos cantidad de familiares y amigos distribuidos en diferentes residencias, que algunas requieren recorrer más de 100 kilómetros para visitarlos. Con lo fácil que sería poder verlos diariamente".

Como tercera justificación señala el documento "la creación de puestos de trabajo". "La instalación de la residencia representaría tener médicos y enfermeras, además de crear empleos como cuidadores y encargados de mantenimiento del centro", añaden.

La dotación de este centro, continúa el documento en cuarto lugar, atrae población: "No cabe duda que ello representaría un incremento de la población existente al no tener que cambiar de empadronamiento quienes se trasladan a otras poblaciones con motivo de vivir en residencias foráneas".

Por último, señalan la ubicación más idónea "en un terreno cercano al centro de salud". Una zona llana a fin de facilitar los paseos de personas dependientes. Nos permitimos proponer la parcela 44 del polígono 8, situada en el Alto de San Francisco, colindante con el Parador de Turismo.

