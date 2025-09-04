Más ayudas para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios en Zamora

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha abordado este jueves el avance en la ejecución las medidas destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano, dos semanas después de su presentación por parte del presidente del Ejecutivo regional, Alfonso Fernández Mañueco.

El acuerdo de la Junta por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas recoge 45 medidas con el objetivo de atender a las personas, recuperar la normalidad en los municipios afectados y poner en marcha actuaciones de reconstrucción que incluyan a familias, empresas y el conjunto de la sociedad.

El Consejo de Gobierno ha incluido además, dos nuevas actuaciones relativas a ayudas para Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la Reserva Regional de Caza de Riaño, así como ayudas a cotos de caza que hayan visto afectada más del 50 % de su superficie.

En la segunda semana de vigencia del plan, al menos 30 deas actuaciones previstas se encuentran ya ejecutadas o en vías de materializarse, reforzando el compromiso de actuar con agilidad para que las ayudas lleguen con la máxima rapidez.

Así, la consejería de la Presidencia ha informado de forma personalizada a los alcaldes y alcaldesas de los municipios y pedanías afectados o evacuados sobre las ayudas disponibles para reparar los daños en infraestructuras y servicios municipales. El servicio 012 ha sido el punto central de contacto de la Junta para la obtención de cualquier información general relacionada con los incendios forestales, dando un trato preferente a estas llamadas. Hasta el día 2 de septiembre, se han contabilizado un total de 536 consultas.

Mantenimiento del empleo

El Consejo de Gobierno también ha valorado las 19 solicitudes informadas favorablemente por valor de 104.500 euros (9 en la provincia de Zamora, 8 en León y 2 en Salamanca) de las ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes, cuya actividad se haya visto interrumpida por los incendios forestales. En el caso de Zamora, ya han sido aprobadas nueve ayudas de 5.500 euros para afectados de Vigo, Pedrazales, San Pedro de la Viña, Ribadelago, Riofrío de Aliste, Cubo de Benavente y tres para Sarracín de Aliste.

Sumadas a las 14 aprobadas la semana pasada, suponen 33 subvenciones concedidas por un total de 181.500 euros desde la entrada en vigor del plan. Hasta la fecha se han recibido 225 solicitudes, de las cuales 152 pertenecen a la provincia de León, 24 a la provincia de Zamora, 8 a la provincia de Ávila, 7 a la provincia de Salamanca y 6 a la provincia de Palencia.

Asimismo, se han puesto en marcha líneas específicas de financiación para ayudar a los empresarios y profesionales de Castilla y León afectados. El objeto de las medidas es bonificar los préstamos concedidos por las entidades financieras y avalados por Iberaval a los autónomos, pymes y midcaps ubicados en las zonas de la comunidad afectadas por los incendios para que puedan acceder a financiación en condiciones preferentes. Por una parte, se ha abierto una línea para autónomos y microempresas con menos de 10 empleados, a través de la cual se bonificará el total de los costes financieros. A ella se suma otra línea para empresas con diez o más empleados, mediante la que se bonificará hasta el 2,5 % de los gastos financieros.

Contrataciones

Por su parte, la consejería de Industria, Comercio y Empleo ha notificado las ayudas concedidas el pasado jueves para la contratación de trabajadores por parte de los ayuntamientos, de las que ya ha sido aceptadas 17 de las 107 ayudas concedidas, que están procediendo a formalizar los contratos. Esta línea cuenta con un presupuesto inicial de 2.374.054 euros, y permitirá financiar la contratación de 210 trabajadores en los municipios afectados.

Del mismo modo, se han aprobado las bases para incrementar las ayudas al autoempleo, la conciliación y el fomento del empleo estable en los municipios afectados. Esta modificación establece un incentivo adicional de 1.000 euros para las líneas de autoempleo y fomento del empleo por cuenta ajena, y de 500 euros en la ayuda para los contratos de sustitución por conciliación

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este jueves las bases para la convocatoria extraordinaria de ayudas a trabajadores que se vean afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de suspensión o reducción de jornada en los municipios afectados por los incendios. Las ayudas previstas serán de 10 euros por cada jornada de suspensión o reducción, hasta un máximo de 300 jornadas por trabajador. Esta actuación está dotada con 250.000 euros ampliables.

Los ayuntamientos también pueden tramitar ya las solicitudes para las ayudas de daños materiales en los sectores del comercio, artesanía y servicios de proximidad. Las ayudas para las pymes y autónomos afectadas serán del 100% de los costes, hasta un máximo de 5.000 euros

Vivienda e infraestructuras urbanas

De otro lado, la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha declarado de emergencia en el Consejo de Gobierno de este jueves la ejecución de obras de reposición y reparación de los sistemas de abastecimiento de agua potable en municipios de Zamora, Ávila, León, Palencia, Salamanca afectados por los incendios. La actuación, con un presupuesto de 2 millones de euros, tiene el objetivo es restablecer con carácter urgente las infraestructuras dañadas, garantizar el suministro de agua potable y recuperar la plena operatividad de los servicios básicos en las poblaciones afectadas.

En materia de vivienda, la Junta también ha declarado este jueves la emergencia la contratación de las obras y servicios para el desescombro y consolidación de viviendas en León y Salamanca por un importe de 200.000 euros. La inversión total en estas actuaciones alcanza casi los 3 millones de euros. Estas ayudas se suman a los 252.000 euros que el pasado 28 de agosto se destinaron a financiar la reparación de edificaciones complementarias dañadas y reposición de enseres en el municipio zamorano de Cubo de Benavente

El total de inmuebles afectados por los incendios se mantiene en 235, de los que 12 se corresponden con viviendas habitadas como primera residencia; 30 viviendas habitadas como segunda residencia; 20 viviendas en desuso; 155 edificios de otro tipo, tales como corralas, patios, tenadas, almacenes, cobertizos y 18 naves.

De otro lado, la consejería de Movilidad y Transformación Digital ha sustituido varias de las señales dañadas por el fuego, de las que 10 pertenecen a la carretera ZA-11, y un panel direccional en la ZA-110. En lo referente a Telecomunicaciones, el centro emisor de Ribadelago afectado por los incendios se ha trasladado ya a San Martín de Castañeda y se ha normalizado su funcionamiento tras cambiarlo a la nueva ubicación.

Apoyo al sector ganadero

El Consejo de Gobierno también ha aprobado este jueves la concesión directa de una subvención de 5.500 euros a 70 explotaciones de agricultores y ganaderos profesionales afectados por los incendios por un importe total de 385.000 euros. Así, el número de explotaciones beneficiarias tras dos semanas en vigor del plan para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales es de 530.

La Junta también ha consensuado con las organizaciones profesionales agrarias una línea de ayudas destinada a la reposición de vallados ganaderos y perimetrales con un importe máximo de 5.000 euros por beneficiario, para lo que próximamente habrá disponible un modelo de solicitud de declaración responsable.

La consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha gestionado el suministro de 4,8 millones de kilos de alimento a 335 ganaderos con más de 57.000 cabezas de ganado; además de equipos y suministro de agua a las explotaciones que lo han requerido. Este sistema de urgencia, que se mantendrá vigente hasta el 30 de septiembre y, posteriormente se transformará en una ayuda directa a los afectados. Además, se está trabajando en la contratación de personal en las secciones agrarias comarcales y sus correspondientes unidades para prestar servicio a los municipios afectados.

Servicios sociales

Por su parte, la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha articulado tres líneas de ayuda en materia de servicios sociales. La primera se basa en una línea de ayudas de 500 euros a familias que tuvieron que ser desalojadas de sus casas y se ha autorizado su concesión a 150 beneficiarios, por un importe total de 75.000 euros. Así, este paquete de ayudas alcanzan ya a un total de 219 beneficiarios.

En segundo lugar, a través de las "ayudas de emergencia" se está procediendo a realojar a personas y familias que han perdido su recurso habitacional hasta el acondicionamiento de su vivienda. Actualmente,podrían ser beneficiarios de estas ayudas unas 12 familias.

Por último, se ha activado una subvención directa a los ayuntamientos que hayan tenido que afrontar gastos para atender a personas desalojadas por los incendios. Hasta el momento son 24 ayuntamientos los beneficiarios de la ayuda. En estos momentos se están recibiendo los justificantes y facturas de esos gastos para iniciar la tramitación, con un importe total de 100.000 euros.

Patrimonio cultural

En lo referente a la afectación de bienes que integran el patrimonio cultural, la consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ya ha activado la solicitud de ayudas dirigidas a los ayuntamientos para la recuperación y adecuación de los bienes que hayan resultado dañados. Además, se encuentran en fase de estudio acciones de promoción turística de los recursos culturales y patrimoniales que se llevarán a cabo en las zonas devastadas por los incendios forestales.

