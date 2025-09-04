Almeida forma a futuros albañiles para su inserción en el mercado laboral
La localidad clausura el programa mixto de formación y empleo para el que fueron seleccionados seis alumnos, que han trabajado en la rehabilitación de dos edificios
Almeida de Sayago ha clausurado el programa mixto de formación y empleo que, este año, se ha centrado en la rehabilitación de la casa del Secretario y del antiguo matadero.
Promovido por el Ayuntamiento y cofinanciado por el Servicio Público de Empleo Ecyl, el programa mixto de formación y empleo arrancó el pasado 1 de marzo y fue clausurado el 31 de agosto.
En el programa han participado seis alumnos y dos monitores que, durante seis meses, han impartido clases teóricas y prácticas.
Una vez finalizado el programa, todos los alumnos han recibido el certificado de la especialidad "Operaciones auxiliares de albañilería", que les puede abrir las puertas para su inserción en el mercado laboral.
