UCCL califica de "insuficientes" las ayudas para ganaderos afectados por los incendios de Zamora

UCCL Zamora ha calificado de "insuficientes" las ayudas anunciadas para los ganaderos afectados por los incendios forestales que se han sucedido en la provincia de Zamora en las últimas semanas.

La organización agraria, que está celebrando asambleas informativas en las zonas devastadas por el fuego, ha manifestado abiertamente su preocupación por la "situación crítica" en la que se encuentran los ganaderos afectados.

Además, considera que las ayudas anunciadas deben ajustarse a la realidad del daño producido, incluyendo la valoración real del valor de los animales afectados y el cálculo del lucro cesante que esto conlleva, como la pérdida de peso de los animales y bajada de la natalidad debido al estrés provocado por el incendio.

Del mismo modo, exige que se mantenga el compromiso de la Junta de suministrar de alimento a los ganaderos afectados más allá del 30 de septiembre, ya que la pérdida de pastos "hace inviable mantener las cabañas ganaderas en condiciones dignas".

Por otra parte, UCCL Zamora ha remarcado que "el sector ganadero no puede ser de nuevo olvidado", por lo que si no se corrigen las ayudas anunciadas, "se pone en riesgo el futuro de este sector en las zonas afectadas por los incendios. En este punto, recordó que la ganadería extensiva "es el mejor apafuegos que existe para mantener el monte limpio y para que no vuelvan ocurrir catástrofes como las que han ocurrido".

La organización agraria ha reiterado la necesidad de poner en marcha un "plan integral" que, con la participación de los sectores afectados, presupuesto suficiente y un enfoque multidisciplinar, garantice la recuperación socioeconómica y ambiental de la provincia, al tiempo que implemente medidas de prevención efectivas en los territorios no afectados por el fuego.

Por último, UCCL Zamora ha anunciado que seguirá defendiendo los intereses de los ganaderos y no descarta emprender nuevas acciones "si la situación no se corrige".

Suscríbete para seguir leyendo