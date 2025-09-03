Los quintos del 75 de Puebla de Sanabria invitan a disfrutar de las Fiestas de las Victorias

La alegría regresa a Puebla de Sanabria. La villa sanabresa se encuentra ya inmersa en las Fiestas de las Victorias y desde la Comisión de Fiestas de la Generación del 75 invita a la población a participar en las actividades programadas, "alegres, participativas y abiertas".

En un comunicado, desde la comisión de festejos recuerdan que lo importante de estas celebraciones no solo es "la música o la verbena, sino la unión y el calor de nuestra gente", una lección transmitida por los mayores, colectivo en el que han puesto un "cariño especial".

Este es el escrito completo:

Queridos vecinos y amigos: Desde la Comisión de Fiestas de la Generación del 75 queremos dirigirnos a todos vosotros con el corazón lleno de ilusión y gratitud. Durante todo este año hemos trabajado con empeño para preparar unas Fiestas de las Victorias que estén a la altura de lo que Puebla de Sanabria merece: alegres, participativas y abiertas a todos, sin distinciones. Nuestra meta ha sido siempre la misma: que cada vecino y visitante encuentre en estos días un motivo para disfrutar, reencontrarse y sentirse orgulloso de su pueblo. Y si hemos puesto un cariño especial en algún aspecto, ha sido en nuestros mayores. Ellos son la memoria viva de Puebla, los que han mantenido intacta la tradición de nuestras fiestas y quienes nos enseñan, con su ejemplo, que lo importante de estas celebraciones no es solo la música o la verbena, sino la unión y el calor de nuestra gente. Queremos agradecer profundamente la colaboración de todos: instituciones, asociaciones, comerciantes, peñas y voluntarios que han hecho posible que este programa vea la luz. Pero, sobre todo, gracias a nuestros mayores, por darnos raíces y recordarnos que estas fiestas son también un homenaje a quienes nos precedieron y a quienes nos han transmitido el orgullo de ser de Puebla. Por eso os invitamos a todos, vecinos, sanabreses ausentes y visitantes, a compartir con nosotros estos días de alegría. Que las Victorias vuelvan a ser ese abrazo colectivo que nos reúne, que nos hace sentir parte de una misma comunidad y que nos recuerda, año tras año, que Puebla, su comarcas, y las comarcas vecinas, laten más fuerte cuando estamos juntos, especialmente en este verano tan duro. Con afecto y agradecimiento, Comisión de Fiestas – Generación del 75

Fiestas de las Victorias en Puebla de Sanabria / Archivo

Viernes 29 de agosto

12:00 H. DISPARO DE POTENTES BOMBAS Y REPIQUES DE CAMPANAS anunciando el inicio del solemne novenario de Ntra. Sra. de la Virgen de las Victorias, que empezará el día 30 a las 20:00 h en la Iglesia Parroquial.

Después de las novenas podremos disfrutar de las siguientes actuaciones:

SÁBADO 30 AGOSTO - APLAZADA HASTA NUEVO AVISO LA GALA LÍRICA CON AINHOA ARTETA

DOMINGO 31 AGOSTO - DEMOSTRACIÓN DE CAMPANEROS

LUNES 01 SEPTIEMBRE - ACTUACIÓN THE GREEN TONES

MARTES 02 SEPTIEMBRE - LUIS ANTONIO PEDRAZA, “EN CLAVE FOLK”

MIÉRCOLES 03 SEPTIEMBRE - ACTUACIÓN DEL GRUPO BLEIZ

JUEVES 04 SEPTIEMBRE - GRAN CONCURSO DJ’S

Viernes 5 de septiembre

19:00 H. PASACALLES a cargo de ATRAPALLADA.

22:30 H. CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en la Fuente de “El Pilón”. Inicio del recorrido del DESFILE TRADICIONAL, acompañados por la gran Charanga “Festicultores Troupe”, presididos por la Bandera de la Villa hasta la Plaza Mayor.

23:30 H. PREGÓN a cargo de los mayores de nuestro pueblo, dedicado a ellos y ellas.

A continuación, PRESENTACIÓN Y CORONACIÓN DEL REY Y REINA DE LAS FIESTAS así como de sus damas, seguido del tradicional chupinazo de inicio de fiestas. Continuación de fiestas con la Charanga “FESTICULTORES TROUPE”.

01:30 H. Actuación del grupo “TOP LIDER”.

04:30 H. Actuación de DJ.

¡¡¡CUIDADO CON LOS TOROS!!! Un toro donado por la peña TE BAJAS AL PILÓN.

Sábado 6 de septiembre

12:00 H. JUEGOS TRADICIONALES Y PINTACARAS PARA LOS PEQUES, ANIMACIÓN CHIPAS. Zona de la Chopera.

12:00 H. PASACALLES del Grupo de Gaiteros “LOS TOMILLICOS”.

17:00 H. JUEGOS DE LA BOLA LOCA. Zona calle Matadero hacia el Puntón.

19:00 H. TARDEO con la peña LAS KAXITO, tras veinte años de Victorias vividas, amenizado por el DJ Rubén Álvarez. Zona Arrabal.

21:00 H. VERBENA amenizada por la “ORQUESTA TAQUIKARDIA”.

¡¡¡ATENCIÓN MIURA INFANTIL!!!

23:50 H. XIV ENCIERRO DE TOROS DE FUEGO. A cargo del grupo “BULLS FIRE”. Comenzará en la Plaza del Arrabal y recorrerá las calles de la Villa por Costanilla, Cárcel y Plaza de Armas.

00:30 H. ENCIERRO DE TOROS DE FUEGO, por las calles Plaza De Armas, Rúa, San Bernardo hasta la Plaza Mayor para asistir al espectacular final. (Ya sabes, ropa vaquera o similar, la gorra y las gafas son IMPORTANTES)

01:00 H. GRAN VERBENA amenizada por la “ORQUESTA TAQUIKARDIA”.

03:15 H. CONTINUACIÓN DE LA VERBENA a cargo de “STRENOS ROCK BAND”.

¡¡¡Y CUIDADITO CON LOS TORITOS!!! Los dos toros previstos son donados por PEÑA LOS BASURILLAS. En honor a sus 20 VICTORIAS vividas.

Domingo 7 de septiembre

11:30 H. REPIQUE GENERAL DE CAMPANAS Y LANZAMIENTO DE COHETES anunciando la salida de la Agrupación de Gigantes y Cabezudos, acompañados por la Charanga “Os Jalacticos”. Recorrerán las habituales calles de nuestra villa.

15:30 H. GRAN COMIDA POPULAR EN LA CHOPERA DE SAN FRANCISCO. Para 800 comensales. (Necesaria la presentación de Ticket.) Se realizará un Bingo después de la comida.

17:00 H. HINCHABLES EN LA CHOPERA, para disfrute de peques.

20:30 H. VERBENA a cargo del grupo por la “TIMANFAYA” hasta la cena.

¡¡¡CUIDADO CON EL TORO INFANTIL!!!

00:00 H. MAPING EN EL CASTILLO. Para verlo no hay mejor sitio que San Francisco.

00:30 H. GRAN VERBENA amenizada por el Grupo “VÉRTIGO REVOLUTION”.

04:30 H. ACTUACIÓN DJ.

¡¡¡AL LORO, HOY SI QUE VA DE MIURAS, ESPECIAL CUIDADO Y ES UN AVISO!!! Un toro donado por la peña BULL & BEER – (SLDA)

Lunes 8 de septiembre

10:30 H. PASACALLES a cargo de la BANDA DE MÚSICA MAESTRO LUPI de Benavente.

12:00 H. SOLEMNE MISA, Acto seguido Nuestra Señora de las Victorias recorrerá en PROCESIÓN las calles de la Villa en su recorrido habitual, acompañada de devotos y agasajada por gigantes y cabezudos, con la música de la Banda del Maestro Lupi. Para finalizar baile vermut.

20:30 H. Actuación del grupo “VINILO”.

DURANTE EL BAILE SE LIDIARÁ UN TORO CHUPETÍN, PARA PEQUES DE 0 A 6 AÑOS, Y DESPUÉS UN TORO INFANTIL.

00:00 H. COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES. Pirotecnia de Benavente.

00:30 H. GRAN VERBENA a cargo del grupo “AMERICA DE VIGO” y DJ Rubén.

¡¡¡Y LOS TOROS QUE NO FALTEN!!! Un toro donado por “MOMO” quinto de la comisión, en su recuerdo.

Martes 9 de septiembre

12:30 H. MISA DE ÓBITO, en honor a los difuntos de la Villa.

13:00 H. MAÑANEO a cargo de la Charanga “TAMEGA”.

17:00 H. CARRERA DE COJINETES, ¿quién ganará este año la competición? No te lo pierdas en la revuelta de Peporro.

19:30 H. GRAN CONCURSO DE TORTILLAS DE PATATA y después merienda.

20:30 H. MÚSICA AL ATARDECER con el “DUO EXPLOSIÓN” y otro toro infantil.

¡¡¡CUIDADO CON EL TORO INFANTIL!!!

00:00 H. VERBENA FINAL DE FIESTAS a cargo del grupo “LA ÚLTIMA”.

¡¡¡CUIDADO QUE AÚN QUEDAN TOROS EN EL TORIL!!! Un toro donado por la peña DE PERDIDOS AL VINO

ACABAREMOS CON EL PARTIDO DE FÚTBOL EN CALZONCILLOS Y BRAGAS Y MUCHOS COHETES.

NOTAS: Rogamos no utilizar petardos, tracas y bengalas durante el desarrollo de las fiestas. La Comisión de Fiestas, se reservará el derecho de modificar, alterar o suprimir cualquier acto programado sin previo aviso. Así mismo, no se hará responsable de los posibles daños ocasionados por los TOROS DE FUEGO y el ENCIERRO DE TOROS. Se recomienda proteger los escaparates, así como el uso de gorra, gafas y ropa vaquera o similares para los espectáculos pirotécnicos con TOROS DE FUEGO Y ENCIERRO DE TOROS.