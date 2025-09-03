El PP denuncia que en San Vitero no se celebran plenos desde hace un año

El Partido Popular (PP) ha denunciado en un comunicado que la alcaldesa de Zamora Sí en San Vitero, Vanesa Mezquita, lleva casi un año sin convocar un pleno ordinario en el Ayuntamiento, privando a los concejales de la oposición y a los vecinos de un "instrumento fundamental de participación democrática y transparencia".

El grupo municipal popular recordó que la última sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento de San Vitero tuvo lugar el 18 de octubre de 2024 y que fue convocado únicamente para la toma de posesión de la concejala, María Eugenia Fernández Pérez. Desde entonces, según el PP, "la alcaldesa no ha considerado oportuno convocar ninguna otra sesión, incumpliendo de manera flagrante lo que establece la legislación vigente y despreciando el deber de rendición de cuentas ante la Corporación y los ciudadanos".

Los concejales del PP consideran "inadmisible" este "bloqueo institucional" que, en su opinión, demuestra "la falta de interés de la alcaldesa por el buen funcionamiento democrático del Ayuntamiento". Además, añaden que "la ausencia de plenos supone silenciar la voz de la oposición, evitar el debate político y hurtar a los vecinos de San Vitero la información sobre las decisiones que se están adoptando en el día a día”.

Por otra parte, la oposición ha criticado que "la situación de parálisis y la ineficacia" de la alcaldesa y de su equipo de Gobierno "no es solo un problema institucional", ya que también "tiene consecuencias directas en los pueblos del municipio". A modo de ejemplo, el PP citó el anejo de San Cristóbal de Aliste, cuyos vecinos "llevan tiempo sufriendo la deficiente situación del alumbrado público en sus calles y constantes problemas de abastecimiento de agua en sus hogares, sin que el Ayuntamiento haya dado solución alguna".

El PP ha recordado también que los plenos no son una mera formalidad, sino el espacio donde se deben debatir y aprobar asuntos trascendentales para el municipio. “No puede ser que un Ayuntamiento permanezca en silencio durante casi un año, como si la gestión municipal fuera un cortijo privado. La alcaldesa debe dejar de ocultarse y convocar de inmediato un pleno ordinario”, subrayan los ediles populares.

Del mismo modo, instan a los responsables provinciales de Zamora Sí a que "reconduzcan la actuación de su alcaldesa en San Vitero", porque su inacción está deteriorando la vida democrática del municipio y generando una grave parálisis institucional.

Además, el PP recuerda que, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 46 regula la periodicidad de las sesiones y los plazos de las convocatorias, estableciendo que en los municipios de menos de 5.000 habitantes los plenos ordinarios deben celebrarse como mínimo cada tres meses. El incumplimiento de esta obligación supone una vulneración de la normativa y del derecho fundamental de los concejales a participar en los asuntos públicos, recogido en el artículo 23 de la Constitución Española.

Los concejales del PP aseguran que han solicitado en reiteradas ocasiones a Mezquita que cumpla la Ley y convoque los plenos en los plazos establecidos, sin que hasta la fecha haya atendido estas peticiones.

Por este motivo, advierten de que, si en el plazo de diez días no se convoca la sesión plenaria correspondiente, el PP denunciará formalmente esta situación ante el Procurador del Común de Castilla y León, para que se garantice el cumplimiento de la legalidad y "se restablezca la normalidad democrática en el Ayuntamiento de San Vitero".

