Pedraza, un homenaje a la gaita más “agreste”

El musicólogo Luis Antonio Pedraza desgranó toda la riqueza musical y humana del folklore zamorano en su actuación en la iglesia de Nuestra Señora del Azogue de Puebla de Sanabria, en los prolegómenos de las fiestas de Las Victorias. Abría su repertorio, acompañado por Maxi Delgado, con la flauta y tambor pastoril, para cerrar con “la gaita más agreste”, la gaita sanabresa que en los años 80 estuvo en vías de desaparecer.

En esos años solo había unos 10 o 12 gaiteros que conservaran el conocimiento musical, pero faltaban constructores de gaitas sanabresas. Esa “ancestralidad” de la gaita es lo que llamó la atención de grandes músicos y musicólogos. Y nombres como Julio Prada, uno de los gaiteros con mayor trascendencia contemporánea.

Entre la música y la historia, así fluyó la actuación con reflexiones sobre la conservación del legado musical popular “solo se ha conservado el 20% y son las más cantadas”. Canciones de acarrear, toque de ofertorio, fandango, charro. Reconocimiento absoluto en sus palabras “gracias a los pastores estamos todos aquí” y el legado musical “la organología” que se extiende por Aliste, Sayago, La Lampreana, Tábara, Benavente y Sanabria. “Ensayar y pastorear” ese fue el origen de la música más arraigada a la tierra.

Los instrumentos reflejan la sociedad, desde la musicalidad de las cucharas y las tapas de las cocinas, las latas y el cayado pastoril, la pandereta, la modesta gaita de caña de sauco y piel de cabrita. El pandero cuadrado se tocaba en Barjacoba y Porto, otra de las aportaciones de Pedraza a la historia musical de la comarca.

Y no faltó entre la música la reivindicación “no a la supresión de la línea de tren en esta comarca” y la desolación “por estos infames incendios, después de la Sierra de la Culebra”. Y una reivindicación más para “el arreglo de ese órgano de la iglesia” una de las escasas piezas que se conservan en la provincia.