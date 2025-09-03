La Guardia Civil grabará con drones el tradicional "espanto" de este pueblo de Zamora

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, se ha desplazado este miércoles a Carbajales de Alba, acompañado por el teniente coronel jefe de la Guardia Civil, Héctor David Pulido, para mantener una reunión de seguridad con el Ayuntamiento de Carbajales de Alba, con motivo de la celebración de las fiestas patronales de la localidad en honor a la Virgen de los Árboles.

En el encuentro también han participado el alcalde de la localidad, Roberto Fuentes, acompañado de dos concejales y un representante de las peñas, así como la capitán de la primera Compañía, Elisabel Sinde, el capitán del Subsector de Tráfico, Juan Carlos Nogueiras, y el comandante de Puesto de Carbajales de Alba, el sargento Carlos Díaz.

Con motivo de la celebración de las fiestas, la Guardia Civil establecerá un dispositivo de seguridad, que prestará especial atención el tradicional "espanto" del lunes 8 de septiembre, que dará comienzo a las 17.30 horas, y en el que está prevista la suelta de cuatro toros y seis bueyes desde los Corrales de la Cañada.

En el encierro estarán presentes efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), patrullas de Seguridad Ciudadana, la Usecic y el Equipo Pegaso, que realizará la grabación del festejo taurino desde el aire con drones de la Benemérita, el Subsector de Tráfico y PAFIT.

Autoridades, responsables de la Guardia Civil y de las peñas participan en la reunión en Carbajales de Alba. / Cedida

Durante el tradicional "espanto" y en el resto de las fiestas se harán controles de alcohol, drogas y de vehículos de carácter preventivo y para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.

Por su parte, el Ayuntamiento adoptará las "medidas necesarias" para garantizar el normal desarrollo de las fiestas, para lo que será clave la labor de los colaboradores en el tradicional "espanto".

En la reunión celebrada este miércoles también se han analizado los índices de criminalidad que, en el caso de Carbajales de Alba, se han incrementado por las denuncias presentadas por los vecinos y porque se han contabilizado más infracciones penales que el pasado año.

Por último, los participantes en el encuentro ha reconocido la labor desarrollada por el sargento Carlos Díaz en el Puesto de la Guardia Civil en Carbajales de Alba.

