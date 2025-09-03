La Diputación de Zamora eliminará el punto negro de las “Curvas de San Cristóbal”

La Diputación de Zamora afrontará a lo largo de los próximos meses la adecuación y mejora de las conocidas como “Curvas de San Cristóbal”, uno de los tramos más peligrosos de la Red Provincial de Carreteras en la comarca de Aliste, con vistas a garantizar la seguridad y reducir el alto riesgo de accidentes que se han producido en ellas durante décadas.

El proyecto se centra en la adecuación y mejora del trazado de la carretera ZA-P-2447, que comunica la localidad de San Vitero con la de San Cristóbal, más concretamente el tramo que va desde el punto kilométrico 0+500 al 0+850.

La institución provincial que preside Javier Faúndez Domínguez ha licitado ya las obras con una inversión económica, presupuesto base de licitación para su ejecución material mediante contrata, de 66.780,17 euros, que se financiarán con fondos propios de la Diputación de Zamora dentro del Plan de Inversiones 2025. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el día 22 de septiembre y una vez contratadas el plazo máximo para ejecutarlas será de solo tres meses a contar desde el replanteo de las obras.

La ZA-P-2447 cuenta con un trazado de 10 kilómetros y 600 metros, todos ellos en la extensa llanura del “Campo de Aliste”. Parte de San Vitero (cruce del Parque de Bomberos) en la ZA-912 de la Junta de Castilla y León con un primer tramo de 2.600 metros hasta San Cristóbal (más 600 de travesía) para continuar hasta el punto kilométrico 7+100 (Gallegos del Campo) y continuar hasta morir en el conocido como “Cruce de Flechas”, donde entronca con la ZA-P-2438 de Mahíde a Portugal (Villarino de Manzanas (Petisqueira) y Riomanzanas (Guadramil).

Capa de rodadura

Se trata de una carretera que ha sido mejorada en todo su trazado en los últimos años con una nueva y buena capa de rodadura de aglomerado, con las “Curvas de San Cristóbal” como la gran asignatura pendiente en las carreteras alistanas. Un problema que llegará a su final.

La carretera vivió su época de mayor tránsito entre los años 60 y 70 cuando, primero con firme de tierra y luego de alquitrán, era un ir y venir de automóviles por gentes de toda la provincia de Zamora e incluso de fuera de ella en busca de remedios en los “Curanderos de San Cristóbal”, los históricos Simón Díez Fernández y Domingo Fernández.

Plano que detalla la actuación que está previsto ejecutar en el tramo de la carretera provincial. / Ch. S.

El proyecto prevé la corrección del trazado y la mejora de la geometría de la vía de comunicación y la actuación se centrará en dos curvas prácticamente consecutivas de 90 grados, muy peligrosas, en dicho tramo de concentración de accidentes, con el fin de incrementar la seguridad y la comodidad de los usuarios. También se contempla la renovación del firme en el tramo afectado y la adecuación de la señalización y los sistemas de drenaje, de manera que la carretera presente mejores condiciones de rodadura y mayor durabilidad.

Las “Curvas de San Cristóbal” es un tramo viario de 350 metros de longitud que en la actualidad dispone de una plataforma con una anchura pavimentada que varía entre los 4,60 y los 4,80 metros en los tramos rectos y entre 6,8 y 7,6 metros en los tramos de curva, con capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente, disponiendo de bermas en los márgenes.

Las temidas curvas se localizan entre los puntos kilométricos 0+620 y 0+700 y 0+740 0+820. En ambos casos con un radio de curvatura aproximada de 30 metros lo cual impide una circulación cómoda y segura lo cual lleva a la conveniencia de la realización de un cambio de su trazado.

El objetivo se centrará ahora en disponer de un ancho de calzada de cinco metros a la que se sumarán otros 30 centímetros de bermas en cada una de las márgenes para alcanzar los 5,60 metros. El nuevo firme contará con 35 centímetros de zahorra y dos capas de aglomerado tipo MBC (mezcla bituminosa en caliente) de 7 centímetros, un primera de 3 de regularización y otra 4 como capa de rodadura. Los escalones laterales se eliminarán con el reperfilado y arrope de arcenes mediante zahorra natural de aportación.

Nuevo trazado

El proyecto define un eje teórico con un nuevo trazado entre los puntos kilométricos 500 y 850 donde se pasará de unas curvas con un radio muy cerrado de solo 30 metros a uno mucho más abierto de 100 metros.

La idea es afrontar las obras sin tener que cortar al tráfico la carretera, por lo cual se optaría por el sistema de medias calzadas, dándose paso alternativo con la correspondiente señalización cuando se ejecute la intersección entre el nuevo trazado y la plataforma actual.

El Plan de Extraordinario de Inversiones 2025 moviliza una inversión de más de 26,9 millones de euros en infraestructuras para toda la provincia de Zamora. De dicho montante el capítulo de carreteras y puentes supera los 7 millones de euros.

Con esta intervención la Diputación de Zamora continúa avanzando en su compromiso con la conservación y modernización de la Red Provincial de Carreteras, que constituye un elemento esencial para la cohesión del territorio y el desarrollo del medio rural con un recorrido de 1.581,114 kilómetros de los cuales el mayor trazado comarcal con 486,170 corresponde a Aliste.

Suscríbete para seguir leyendo