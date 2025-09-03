El día después de la extinción en Zamora del mayor incendio forestal del verano en España: ¿Y ahora, qué?

El día después de darse totalmente por apagadas las llamas del incendio zamorano de Molezuelas de la Carballeda, el peor del verano en España tanto por hectáreas calcinadas como por el fallecimiento de dos personas, cabe preguntarse ¿y ahora, qué?

Aunque todavía queda todo en la reconstrucción, antes incluso de que el fuego se haya dado por extinguido, aunque ya llevara varios días sin llama, se han comenzado a tramitar ya algunas ayudas a los afectados.

Una de las localidades que más daños sufrió por el avance de las llamas es Cubo de Benavente, donde el fuego quemó totalmente una vivienda y afectó a otras dos y la Junta de Castilla y León ya ha liberado 252.000 euros en ayudas para las tres familias afectadas. A ellas se suman los propietarios de naves de este y otros pueblos que también han sufrido daños por el incendio y para los que continúa la tramitación de ayudas. También para los desalojados en nueve pueblos zamoranos por el incendio de Molezuelas, con una población censada conjunta de 756 personas, aunque a la indemnización de 500 euros por familia tendrán también derecho los veraneantes que pasasen esos días en su pueblo de origen, aunque no estén empadronados en él. Del mismo modo, los ayuntamientos afectados se han incluido en un plan de contratación de desempleados para llevar a cabo labores de reconstrucción de infraestructuras dañadas por el que pasará a la historia como uno de los mayores incendios de España.

El Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León dio por extinguido el lunes el incendio forestal que se inició el pasado 10 de agosto en la localidad de Molezuelas de la Carballeda y que se extendió por la comarca de Benavente y Los Valles para continuar su avance por la provincia de León y calcinar en total entre 31.500 y 38.500 hectáreas, según distintas fuentes.

El fuego, el mayor del verano en España y uno de los más grandes desde que hay registros en el país, se dio por extinguido a última hora de la tarde del lunes después de haber dejado la devastación a su paso, haber calcinado casas y naves, y de haberse cobrado la vida de dos personas en la provincia de León.

El incendio, que tuvo un origen intencionado y dos focos diferentes de inicio, movilizó a lo largo de las 23 jornadas de labores de extinción numerosos medios. Las cifras definitivas ofrecidas por el Servicio de Extinción de Incendios de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León apuntan a que hasta la extinción definitiva a las 20.15 horas del lunes día 1 de septiembre han trabajado en este incendio un total de 24 técnicos, 86 agentes medioambientales, 24 helicópteros, nueve aviones de extinción, tanto hidroaviones como de carga en tierra, 18 brigadas especializadas, 42 cuadrillas terrestres, diez retenes de maquinaria, 24 autobombas, dos unidades de brigada y autobomba, tres cuadrillas nocturnas, cinco unidades de intervención de la Unidad Militar de Emergencias, dos dotaciones de bomberos de la Diputación, los bomberos de los parques de San Vitero y Rionegro del Puente, y un Puesto de Mando Avanzado autonómico.

La última estimación ofrecida por la Junta de Castilla y León, antes del control total de las llamas, aludió a unas 31.500 hectáreas quemadas, aunque otras fuentes como el experto en medición de superficies quemadas a partir del sistema satelital Copernicus Celso Coco apuntan a que pueden haberse quemado, entre las provincias de Zamora y León, un total de 38.533 hectáreas, de las que 25.219 serían de superficie forestal y el resto agrícola o de otro tipo.

Por su parte, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora ha cifrado en una primera aproximación unas 10.000 las hectáreas quemadas en la provincia de Zamora en ese incendio.

