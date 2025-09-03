Cerco a los ataques de buitres en explotaciones ganaderas de Zamora

La Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de las Cortes regionales ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL), por la que reclamaba medidas a la Junta para asegurar la protección del ganado ante los recurrentes ataques de buitres sobre la cabaña, que se han registrado en la comarca zamorana de Sayago y en la provincia de Salamanca.

La formación reconoció que, aunque durante el verano "se han apaciguado" los ataques de buitres, los ganaderos afectados se sienten desamparados por la administración ante los daños que tienen que soportar. En este punto, UPL recordó que las organizaciones profesionales agrarias también han reclamado a la Junta que tome medidas urgentes para evitar que los ataques sigan repitiéndose y para poner fin a la indefensión de los ganaderos.

La procuradora de UPL, Alicia Gallego incidió en la "insuficiente implicación" de la Junta en la protección de los animales y a la hora de compensar los daños sufridos por los ganaderos ante los ataques de los buitres, que tienen que hacer frente a "graves pérdidas económicas". En este punto, subrayó que los buitres suelen atacar a los animales que se encuentran en una "situación vulnerable", además de aprovechar en ocasiones los partos.

"Problema serio"

UPL ha instado a la Junta a que "se tome en serio el problema" e impulse medidas que permitan la protección de los intereses de los ganaderos ante su "evidente falta de compromiso" y a pesar de que "se trata de un problema muy grave para el sector ganadero".

Por su parte, en su turno de réplica, el representante del Partido Popular, Antonio Jaime Mendoza, aseveró que "puede haber casos de ciertas dudas de que el buitre fuese el causante de ciertas muertes, sobre todo de crías; se irán estudiando". No obstante, el representante popular apuntó que "la comunidad científica no lo avala. Es más, no existe un solo documento de momento de que buitres hayan matado ganado sano".

Del mismo modo, el representante del PP afirmó que los buitres "son animales que necesitan comer" y que la sobrepoblación sería el origen del problema. Sin embargo, Mendoza abrió la puerta a implementar las medidas reclamadas por UPL, señalando que "quizás hay que estudiar las medidas que han tomado otras comunidades para ver la realidad y la veracidad y si puede ser ejecutable".

En todo caso, tras el turno de debate, la propuesta planteada por UPL salió adelante por unanimidad de todos los grupos de la Cámara, por lo que ahora queda en manos de la Junta ejecutar el compromiso adquirido por las Cortes para impulsar medidas específicas y compensaciones a los ganaderos por los ataques de buitres al ganado.

