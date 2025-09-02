"La Virgen de Árboles es alma, corazón y vida de los carbajalinos"

¿Cual es la prioridad para usted como alcalde y para el Ayuntamiento que preside?

La Corporación Municipal nos hemos marcado como objetivo prioritario mejorar la calidad de vida en el pueblo para que quienes aquí residen o nos visitan puedan contar con todos los derechos y comodidades. Somos conscientes que eso solo puede lograrse ofreciendo unas infraestructuras y servicios públicos acordes con los tiempos y las necesidades. Garantizar en cantidad y en calidad el abastecimiento domiciliario de agua potable era prioritario y por ello apostamos por renovar las redes de uralita y PVC por polietileno. Teníamos muchas fugas y averías que nos hacían perder un 60% del caudal. Una barbaridad. Ahora mismo ya tenemos renovada el 70% de la red. Este año hemos actuado en los alrededor de 1.200 de la travesía de la carretera Zamora-Maride.

¿Para cuando estará listo el antideportivo cubierto?

Esperamos y deseamos que a corto plazo. El retraso se debió a que la anterior adjudicataria, una empresa de Sevilla, renunció a las obras, nos dejó tirados y nos causó un gran y grave contratiempo. Ahora estamos en proceso de una nueva contratación ascendiendo la inversión hasta los 110.000 euros de los cuales prácticamente el 95% los aporta la Diputación de Zamora. Hemos pavimentado con aglomerado la calle “Hormiga” y continuaremos con Cariz y Moral Chica. Ademas renovaremos en alumbrado en las calles de la carretera de Losilla y Fon fría.

Ustedes también han apostado por la eficiencia energética.

Efectivamente, ya estamos con la tercera fase. Gracias a la eficiencia energética y a las instalación de placas solares para auto consumo en el Ayuntamiento de la calle Hospital, en el Pabellón Cubierto y en el Colegio Comarcal “Ignaciano Cardá” dentro del programa DUS 5000 pasaremos a ahorrar entorno a un 60% en la factura de la luz. También adquiriremos un vehículo eléctrico.

Una de las grandes asignaturas pendientes era la depuración de aguas residuales.

Estamos construyendo una EDAR(Estación de Depuración de Aguas Residuales) para alcanzar los stand ares mínimos de vertidos en un pueblo con la depuración obsoleta desde hace ya 21 años. Gracias al Somalía y a la Diputación de Zamora antes de finalizar el año estará lista una EDAR que se licitó en 1.030.268 euros y fue adjudicada en 806.249 euros a la empresa Contratas y Obras San Gregario que ya la tiene ejecutada en un 90%. La fosa séptica dejo de funcionar en 2004 y a partir de ahora cumpliremos el objetivo de realizar los vertidos depurados al antiguo cauce del río Aliste cumpliendo con la normativa vigente y apostando la biodiversidad.

¿Cómo se presentan las fiestas en honor a la Virgen de Árboles?

Bien y con mucha ilusión. Son los días más importantes del año, unas jornadas que propician el reencuentro de emigrantes, familiares y allegados, por lo cual hemos preparado un programa del pueblo y para el pueblo, donde podamos ser participes todos: niños, jóvenes y mayores. La organización y el patrocinio corre a cargo del Ayuntamiento y este año se ha creado una Comisión de Peñas a las que quiero agradecer su compromiso y participación en la organización de los actos.

Queremos irnos de fiesta a Carbajales ¿Qué actos nos recomendaría?

Todos. Para los carbajlinos y las carbajalinas entre lo más importante está la misa, la procesión y la ofrenda floral del día 8 de septiembre pues todos tenemos una gran devoción a la Patrona de Carbajales y de la Tierra de Alba. A nivel taurino destacará el tradicional “Espanto” con la suelta de cuatro toros y seis bueyes. En fiestas y durante todo el año para quien nos visita o pasa por la Villa una cita obligada es el Taller de Bordados Carbajalinos donde poder conocer, ver y admirar al emblema de Carbajales y uno de los mayores valores a nivel de patrimonio material e inmaterial.

Las fiestas son importantes, las infraestructuras y servicios son vitales, pero dicen que el que mucho abarca poco aprieta: ustedes apuestan por priorizar y ser coherentes.

Así es. Nosotros no somos un Ayuntamiento con grandes recursos e ingresos y no podemos permitirnos el lujo de gastarnos 170.000 euros en fiestas mientras aún quedan tuberías de uralita o PVC que pierden más de la mitad del agua. Ante todo somos coherentes y debemos saber priorizar. Los actos taurinos son muy caros y solo los Espantos se llevaban más de 60.000 euros. Este año expuse la situación a los vecinos y a la Comisión de Peñas y se decidió mantener sólo el Espanto del día grande y no hacer el del día 10, organizando dos encierros urbanos. El objetivo es poder desarrollar actos a lo largo de todo el año no solamente durante las fiestas y como muestra de ello es la prueba de BTT o la Feria de San Miguel en mayo.

¿En estos días de fiestas cual es el deseo del Alcalde y de la Corporación Municipal?

Lo principal es que haya salud, suerte y que el tiempo nos acompañe. El resto lo pondremos nosotros, cada vecino, cada emigrante y quien nos visite: Carbajales es una Villa acogedora e invitamos a todos a venir a disfrutar de nuestras fiestas. Quienes deseen honrarnos con su visita, presencia y participación pueden hacer con la seguridad que van a ser bien recibidos porque aquí nadie es ni se siente forastero. Felices fiestas para todos.