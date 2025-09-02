Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

The GreenTones llena de aires irlandeses la plaza Mayor

Al repertorio de influencia irlandesa, sumaron sus composiciones propias

Araceli Saavedra

Puebla de Sanabria

El grupo madrileño de folk-rock “The GreenTones” llenó de música irlandesa la plaza Mayor de Puebla, con una actuación divertida y contagiosa que contó con la complicidad y el aplauso del público que desafió el frío.

Al repertorio de influencia irlandesa, sumaron sus composiciones propias de su álbum Irish Mad.

