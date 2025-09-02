The GreenTones llena de aires irlandeses la plaza Mayor
Al repertorio de influencia irlandesa, sumaron sus composiciones propias
Puebla de Sanabria
El grupo madrileño de folk-rock “The GreenTones” llenó de música irlandesa la plaza Mayor de Puebla, con una actuación divertida y contagiosa que contó con la complicidad y el aplauso del público que desafió el frío.
Al repertorio de influencia irlandesa, sumaron sus composiciones propias de su álbum Irish Mad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Este pequeño pueblo de Zamora ha multiplicado por 20 su población durante las fiestas
- Luto en Sesnández por la muerte en accidente de un matrimonio marroquí
- Zamora tiembla de madrugada: registrado un terremoto de magnitud 2 en Sanabria
- Alerta por un fuego en la dehesa de Malillos
- El definitivo cierre del 'colegio' de Muga: 'Si don José levantara la cabeza...
- Medio centenar de ganaderos zamoranos reciben ayudas para vallados virtuales
- Los reyes de España llegan a la casa del parque del Lago de Sanabria
- Los reyes visitan el Lago de Sanabria de Zamora y dan su apoyo a la zona por el incendio