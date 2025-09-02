La seguridad ciudadana en Gema del Vino, eje de una reunión institucional

Abordar diferentes temas relacionados con la seguridad ciudadana en Gema del Vino.

Este ha sido el hilo conductor de una reunión en la que han participado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco; el teniente coronel jefe de la Guardia Civil, Héctor David Pulido y nuevo alcalde de la localidad, Álvaro Martínez Ortega, acompañado por una concejala del Ayuntamiento.

En la reunión también participó el segundo comandante del Puesto de la Guardia Civil de Arcenillas, el cabo Alberto González.

En el cuartel de Arcenillas prestan sus servicios un sargento, un cabo, siete guardias civiles y tres efectivos de la Benemérita que pertenecen al equipo Pegaso.

Durante la reunión, los participantes analizaron diferentes temas de seguridad ciudadana en la localidad de Gema del Vino.