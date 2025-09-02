El parque natural, entre el verde y el negro

El último bombero en llegar ha sido la lluvia que ha reafirmado el nivel cero para el incendio de Porto. Las cuadrillas de bomberos forestales se desplazan a lo largo de la mañana hasta el mirador del Forcadura para vigilar si hay reproducciones. No se ven columnas de humo, pero "lo peor sigue para La Baña" dicen del operativo de extinción.

En el paisaje de la Laguna de Peces pesa más en negro que el verde, aunque la capacidad de regeneración del monte es sobresaliente. Las primeras flores moradas conocidas como "quitameriendas" (Colchicum montanum) salpican el suelo negro. Es una especie que florece a las puertas del otoño. Vida entre la destrucción, como en las turberas que han sorteado el fuego. El panorama en el techo de la comarca y la provincia está fundido a un silencio negro.

El robledal verde predomina en las cotas más bajas, San Martín, Vigo, Ribadelago conserva su capa de verano.

Pedro y su familia, procedentes de As Rías Baixas, han pasado el fin de semana en un alojamiento de turismo rural de San Martín de Castañeda, de viernes a lunes. Pedro carga el equipaje tras valorar la estancia: "Ha estado bien", pero "lo malo es que no nos cuadró tan buen tiempo como otros años".

La información sobre cómo estaba la zona la ha consultado por Instagram. "En Galicia fue peor. Viniendo desde Ourense, íbamos por la autovía y estaba quemado por todos lados, Xinzo, Verín". De lo que no estaban bien informados es del uso público del río Tera al recordar que "fuimos a la laguna de Ribadelago pensando que nos podíamos bañar con el perro. Cogimos la tabla de paddle surf para andar por el río, llegó el helicóptero a coger agua allí. Nos empapó y tuvimos que recoger el tinglado y buscar otro sitio".

Desde el mirador de Neveira en San Martín de Castañeda miran el Lago rodeado de verde Víctor Manuel Vázquez Ballestero y Asier Carpintero de Piedrahita de Castro, a unos 100 kilómetros de Sanabria, señalan que "veníamos a ver cómo estaba. Solemos venir dos o tres veces en verano al Lago". Se han hecho eco de las palabras del alcalde de Galende "se ha ido mucha gente pero ha dicho que el incendio estaba arriba. Abajo no ha tocado prácticamente nada". Los planes son visitar el Lago que habitualmente recorren "hoy no está para bañarnos. Hoy es lunes de mercadillo", dicen con el propósito de visitar Ribadelago Viejo y divisar el Cañón del Tera, y acercarse a la playa de Viquiella a la que acuden siempre.

"Ya se ha ido mucha gente de Vigo", comenta un vecino que pasea junto al río Forcadura. Y otro tanto está de compras en el mercado de El Puente. En uno de los huertos, Abelardo Vega de 88 años y su mujer Carmen Espada cavan en el huerto para sacar las patatas. Con toda tranquilidad comenta que los ratones han hecho mucho daño.

Todo lo que está a sus espaldas quemado, Bellosa y Morteña, montes de Utilidad Púbica, Adil de Carballo, pico Curisqueiro, Coto nuevo, Rabixote. Con nueve años empezó a trabajar llevando agua a los obreros y haciendo agujeros para plantar pinos. Con 11 fue a servir a Mombuey y a Padornelo. Los jefes "eran muy malos, me pegaban" y decidió ir desde El Empalme a Padornelo andando y descalzo porque los zapatos le hacían daño. "Desempeñé muchos oficios y no aprendí ninguno". Con 33 años, cinco de familia, la maleta y un jamón emigró a Barcelona. Tras ocho años de trabajo "yo no venía al pueblo en vacaciones, me quedaba en la metalurgia trabajando" y en ocho años "hice dos pisitos y la casita de la campana". Desde el huerto se ve al fondo la montaña, donde no queda un pino vivo, una plantación que no es la primera vez que arde. Solo han quedado "unas antenas allá arriba". Retornar a la normalidad diaria es la tónica dominante en los pueblos.

