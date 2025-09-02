Nueve años sin rastro de Miguel Fernández: "Es un duelo que nunca se cierra"

Tal día como hoy, un 2 de septiembre de 2016, Miguel Fernández aprovechaba su habitual estancia estival para salir a pasear por el entorno de Gallegos del Campo. Un paseo matutino, bastón en mano, del que nunca regresó este alistano que a mediados de los años 60 emigró a Madrid junto a su mujer María Luisa.

Nueve años después, su hija Lucía lucha por mantener el caso en el recordatorio colectivo como ejemplo de la necesidad de adoptar medidas de prevención entre la ciudadanía que eviten nuevas desapariciones involuntarias. También como gesto de eterno agradecimiento ante la entrega desinteresada de vecinos, voluntarios y, cómo no, de la Guardia Civil cuyo apoyo continúa sintiendo en cada viaje de regreso a la tierra de sus progenitores.

La vida de Miguel Fernández se paró sin dejar rastro a los 78 años en el mismo instante en el que comenzó una incertidumbre que su familia continúa arrastrando, aún tras haber obtenido la declaración oficial de fallecimiento hace 13 meses. La tramitación fue "una penitencia, un periplo" de dos años que pudieron adelantar al tratarse de una persona mayor de 75 años. Lamenta Lucía que quienes más tendrían que implicarse "son las instituciones" facilitando el proceso. Una petición común entre todos los que, como ella, asisten a las jornadas impulsadas por la Fundación Quién Sabe Dónde Global impulsada por Paco Lobatón.

Con todo, lo que más pesa es esa sensación de "que nunca podrás cerrar ese duelo". La incertidumbre es diaria, asegura, especialmente cada verano en su vuelta a Gallegos. "Es complicado, pero mi madre ha seguido queriendo ir todos los años al pueblo". Hay "días mejores y días peores", pero "la vida continúa" gracias a los gestos de apoyo de quienes en su día se unieron a las batidas y continúan acudiendo a su casa, como los efectivos del puesto de mando de Villardeciervos con los que su madre "lloró de la emoción".

El agradecimiento es infinito para un cuerpo que consideró el caso de su padre como "un antes y un después" junto al de José Antonio, desaparecido también en el término de Figueruela de Arriba un 30 de marzo de 2021. Sus infructuosas búsquedas sirvieron para que la Comandancia de Zamora impulsara las Jornadas sobre desapariciones involuntarias en el medio rural. Un éxito en la mejora de los operativos que debe ir acompañado de un ejercicio de precaución por parte de la ciudadanía: "Intentar no salir solos, no salir cuando hace mucho calor, llevar agua, pero fundamentalmente, no salir solos llegados a cierta edad" son los consejos de quien nunca podrá quitarse de la cabeza el saber "qué pasó" con su padre.

El ejercicio es doble al tener en cuenta al entorno: "Hay una responsabilidad también con la familia que se queda con la incógnita". En su caso, quedan las teorías sin confirmar y los interrogantes de "por qué nunca ha aparecido un zapato o el bastón". También la impotencia al ver que su madre no puede llevarle flores: "La suerte de poder despedirnos de nuestros seres queridos es algo que nunca me había planteado hasta ahora".

La asociación SOSDesaparecido mantiene activo un único caso en la provincia de Zamora: el de José Luis González, desaparecido en marzo de 2014 en Cubillos del Pan cuando contaba con 44 años.

