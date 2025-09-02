La Junta prepara un plan específico para el sector hostelero de Sanabria tras el incendio

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha asegurado que se está estudiando la posibilidad de establecer un plan de dinamización turística específico para la hostelería del que podría beneficiarse la zona del entorno del lago de Sanabria tras el incendio de Porto. También ha hecho un llamamiento a la promoción y el apoyo por parte de los zamoranos al turismo en ese espacio natural que ha visto como perdía el turismo durante quince de los días de mayor afluencia del año.

En cuanto a las ayudas a la ganadería, el delegado territorial ha recordado que se han repartido ya 347 toneladas de alimentos a 44 ganaderos y más de 100.000 litros de agua para las explotaciones afectadas, además de establecerse este mismo lunes ayudas directas a ganaderos y agricultores, de 5.500 euros por perceptor.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora ha hecho repaso de los graves incendios que han asolado desde el pasado 10 de agosto la provincia y ha cifrado en más de 29.000 las hectáreas quemadas en territorio zamorano en los tres fuegos de mayor gravedad: los de Molezuelas, Puercas y Porto.

Comisión de la Delegación de la Junta para abordar los incendios. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

En concreto, en el de Molezuelas de la Carballeda que se inició el 10 de agosto y se declaró de forma intencionada quemando unas 37.000 hectáreas en las provincias de León y Zamora, según los cálculos de los expertos a partir de las imágenes vía satélite, en la provincia se han visto afectadas unas 10.000 hectáreas, según la estimación de Medio Ambiente.

Por su parte, el de Porto de Sanabria iniciado por un rayo el día 14, el fuego que se extendió también a León y Orense y que según las estimaciones de los expertos calcinó unas 24.000 hectáreas entre las tres provincias, la Junta calcula que en Zamora se han carbonizado unas 12.650 hectáreas. Por último, el incendio de Puercas que comenzó el día 11 ha arrasado unas 6.500 hectáreas, según los cálculos del Servicio de Extinción de Incendios, que coinciden con los que realizan los expertos en determinar la superficie a través de las imágenes del sistema de satélites Copernicus.

Un cuarto incendio, el denominado de Castromil, que entró desde Galicia a la provincia de Zamora a través de dos frentes en los municipios de Hermisende y Porto, apenas afectó a 260 hectáreas en territorio zamorano, aunque al igual que en los otros tres obligó a evacuar poblaciones.

Entre esos cuatro incendios, en total, ha sido necesario evacuar 37 localidades que suman una población censada de 5.400 personas, aunque el número real fuera mucho mayor por la presencia de veraneantes. Para ello, se movilizaron 32 autobuses para desplazar a la gente que no podía hacerlo por sus propios medios. En cuanto a las causas de los incendios, en el de Molezuelas los indicios apuntan a que fue provocado de forma intencionada, con dos focos separados de comienzo de las llamas. En la zona, siete días después, cuando aún se trabajaba en la extinción de ese incendio, se produjo otro fuego intencionado que afectó a un pinar de Cubo de Benavente.

En el caso del incendio de Puercas, la causa estuvo presuntamente en una negligencia por la acumulación de residuos en una parcela, mientras que el de Porto estuvo originado por un rayo latente. Sobre ese incendio, el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha aclarado que el hecho de que se tardara dos días en declarar el nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial no influyó en los medios de extinción movilizados, ya que los que se destinan a sofocar las llamas no dependen de ello y ese índice se determina únicamente por la necesidad de evacuar poblaciones (la de Porto ya estaba desalojada por el incendio de Castromil), afectar a vías de comunicación como carreteras o líneas ferroviarias o a parques naturales. En cuanto a otros fuegos, el de Malillos, que estuvo a punto de obligar a evacuar la población de La Cernecina, se ha determinado que tuvo su origen en una deflagración provocada por el hombre, aunque no se sabe si de forma intencionada o por una negligencia. Por último, el incendio de Mahíde estuvo provocado por las chispas de una línea eléctrica.

La Junta de Castilla y León está vigilante de los sistemas de abastecimiento y realiza análisis en las poblaciones afectadas para asegurar que el agua de consumo humano no se ve afectada. En cuanto a las cenizas que puedan afectar al lago de Sanabria cuando llegue la época de lluvias, Prada ha recordado que ese aspecto deberá ser vigilado por la Confederación Hidrográfica del Duero que es la que tiene las competencias en la materia y, por tanto, la que puede instalar los artilugios o las barreras necesarias para evitar que esas cenizas lleguen al lago.

Apoyo "sin fisuras" del PP de Zamora a Mañueco

Por otra parte, el Comité de Dirección del PP de Zamora trasladó su respaldo "firme y sin fisuras" a la gestión de los incendios forestales del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha "dado la cara" en las Cortes de Castilla y León y ha presentado un amplio paquete de medidas para la recuperación de las zonas afectadas y el refuerzo de la prevención de incendios. También denunció "con rotundidad el oportunismo político de PSOE y Vox", por tratar de sacar rédito electoral del sufrimiento de las personas afectadas, en lugar de" arrimar el hombro y apoyar a quienes están dando soluciones". El PP lamentó que mientras la Junta refuerza el operativo, algunos partidos se dediquen a sembrar confrontación partidista y a utilizar la tragedia para hacer campaña política.

Casuística previa en el incendio intencionado de Molezuelas

El Seprona de la Guardia Civil tenía "casuística" previa sobre incendios forestales en la zona que le ha permitido abrir de manera inmediata una línea de investigación del incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda, que tiene un origen intencionado y en el que murieron dos personas en la provincia de León. La jefa del Seprona en Zamora, María Isabel García Núñez, ha admitido a Efe que antes de ese fuego ya tenían "alguna casuística" en la zona que ha abierto de manera inmediata la línea de investigación que lleva a cabo el Lume, un equipo pionero creado en Zamora para recabar información y aplicar la "inteligencia criminal" a la investigación de los fuegos.