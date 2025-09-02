Fin de fiesta en honor a Santa Eulalia de Mérida en Valer de Aliste

Valer de Aliste puso el broche de oro a las fiestas patronales en honor a Santa Eulalia de Mérida con una multitudinaria verbena popular que abarrotaba tanto la Plaza Mayor como la calle del Río con la presencia de cientos de vecinos, emigrantes y allegados acompañados de los foráneos de otros pueblos llegados para presenciar la actuación de La Fórmula, una de las mejores orquestas de España llegada desde Villagarcía de Arousa en Galicia.

Un pueblo que cuenta con alrededor de 100 vecinos a lo largo de todo el año durante la segunda quincena de agosto y muy en concreto durante la semana de fiestas superaba los 600 residentes gracias al regreso masivo de los emigrantes.

Una localidad donde solo reside habitualmente un niño y que durante las fiestas se alcanzaban los 114 menores de 14 años y que, como ya es habitual en ellos, fueron de los más participativos.

Vecinos portan a hombros la imagen de la patrona durante la procesión. / Ch.S.

Durante cinco intensas jornadas diurnas y nocturnas los amantes de las fiestas disfrutaron de un amplio, variado e intenso programa organizado por los propios vecinos a través de la Comisión de Fiestas y la asociación cultural "El Valle" que preside la alcaldesa Ester Rivera Blanco.

En el patrocino ayuda el Ayuntamiento de Gallegos del Río, que preside el alcalde Pascual Blanco Martín, con una aportación de alrededor de 6.000 euros y el resto sale de la barra de las fiestas y de las aportaciones monetarias que hacen por un lado los propios mozos y las mozas y por otro las familias (casados y casadas).

Un grupo de música tradicional anima las fiestas de Valer de Aliste / Ch. S.

El folclore popular fue uno de los grandes protagonistas con la actuación de hasta cinco grupos diferentes, en coros y Danzas Aulas de Música de Aliste y Tras so Montes de Trabazos (dirigido por Lucía Fuentes Esteban y Rodrigo García Román) y Aires de Aliste de Pobladura, en ambos casos con dos magníficas exhibiciones folclóricas y lucimiento de la indumentaria tradicional alistana más el Grupo de Gaitas de Aulas de Música liderado por José Juan Mezquita González, Manaita y Los Chirlos.

Un grupo de folclore actúa durante los festejos del pueblo. / Ch. S.

La gastronomía contó con hasta tres citas diferentes: una merienda popular a bases de hamburguesas de la Indicación Geográfica Protegida "Ternera de Aliste" con tomates alistanos y pan portugués, una cena de carne de Ternera de Aliste guisada al estilo tradicional en potes con patatas y hornazos típicos alistanos y una comida de hermandad preparada por el cocinero alistano Juan Senández Terrón de Trabazos con una media de 300 comensales en cada una de ellas.

Las verbenas populares volvían a ser uno de los grandes atractivos siendo las más concurridas la del viernes con la actuación de la orquesta Amazonas y la del sábado donde uno o más a pesar de ser un pueblo pequeño con alrededor de cien vecinos se hizo un gran esfuerzo para contar con La Fórmula y su gira "Un viaje perfecto". A parte se contaba con otras tres sesiones de bailes con los DJ Segui de Pobladura, Marc de Sarracín y Edu de Trabazos.

Niños y jóvenes participan activamente en las fiestas del pueblo. / Ch. S.

Este año por primera vez y a petición de los más jóvenes se contaba con un "Grand Prix" donde participaron niños, adolescentes y adultos. Muy concurrido y animado estuvo también el concurso y desfile de disfraces.

Como ya es habitual la misa y la procesión con Santa Eulalia de Mérida por las principales calles del pueblo fue uno de los actos con un posterior baile vermut con el Grupo de Gaitas de Aulas de Música de Aliste y Tras o Montes donde aparte de echarse unos bailes mañaneros se convidaba a todo el pueblo a dulces y licores.

Una vez culminadas sus fiestas patronales en honor a Santa Eulalia de Mérida la localidad de Valer de Aliste comienza la cuenta atrás para su gran cita en el mes de julio de 2026, primer fin de semana, como sede del XXXV Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba.

