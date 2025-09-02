Extinguido tras 23 días el incendio zamorano de Molezuelas, el peor del verano en España

El Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León ha dado por extinguido el incendio forestal que se inició el pasado 10 de agosto en la localidad de Molezuelas de la Carballeda y que se extendió por la comarca de Benavente y Los Valles para continuar su avance por la provincia de León y calcinar en total entre 31.500 y 38.500 hectáreas, según distintas fuentes.

El fuego, el mayor del verano en España y uno de los más grandes desde que hay registros en el país, se dio por extinguido a última hora de la tarde del lunes después de haber dejado la devastación a su paso, haber calcinado casas y naves, y de haberse cobrado la vida de dos personas en la provincia de León.

El incendio, que tuvo un origen intencionado y dos focos diferentes de inicio, movilizó a lo largo de las 23 jornadas de labores de extinción numerosos medios como 22 técnicos, 84 agentes medioambientales, 24 helicópteros, nueve aviones de extinción, 18 brigadas especializadas, 40 cuadrillas terrestres, diez retenes de maquinaria, 23 autobombas, dos unidades de brigada y autobomba, tres cuadrillas nocturnas, cinco unidades de intervención de la Unidad Militar de Emergencias, dos dotaciones de bomberos de la Diputación y un Puesto de Mando Avanzado autonómico.

La última estimación ofrecida por la Junta de Castilla y León, antes del control total de las llamas, aludió a unas 31.500 hectáreas quemadas, aunque otras fuentes como el experto en medición de superficies quemadas a partir del sistema satelital Copernicus Celso Coco apuntan a que pueden haberse quemado, entre las provincias de Zamora y León, un total de 38.533 hectáreas, de las que 25.219 serían de superficie forestal y el resto agrícola o de otro tipo.

Por su parte, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora ha cifrado en una primera aproximación unas 10.000 las hectáreas quemadas en la provincia de Zamora en ese incendio.

