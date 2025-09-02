Carbajales de Alba se ha metido de lleno en las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de Árboles, una de las Siete Hermanas de España y Portugal, con un amplio, variado y atractivo programa organizado y patrocinado por el Ayuntamiento, que preside el alcalde Roberto Fuentes Gervás, con la colaboración de la Comisión de Peñas.

Carbajales acoge el 8 de septiembre el ancestral "espanto" con cuatro toros y seis bueyes

Los amantes del jolgorio, los toros, las verbenas, la gastronomía y el folclore tiene una cita obligada en un histórico pueblo, de gentes acogedoras, que tiene abiertas sus puertas de par en par los 365 días del año: quien allí vaya será recibido como un carbajalino o una carbajlina más.

Hoy a las 12 horas ponencia Plan Mayor de Seguridad a cargo de la Guardia Civil y a las 18 horas jornadas taurinas con clases de toreo y taller de cortes, para seguir a la media noche con El Fugitivo (Lo Segao). Mañana miércoles por la mañana habrá ruta de bicis para todos y a las 17.30 horas hinchables y juegos para todos por cortesía del coto de caza en la Plaza Mayor.

Llegados al jueves 4, sobremesa en el bar La Viña con el campeonato de tute y a las 18 horas bailes regionales con el grupo de coros y danzas Doña Urraca de Zamora. Por la noche décimo aniversario de la peña "Vamos a ver" con el DJ Pablo Gutiérrez. A partir del viernes 5 los carbajalinos se meten a corazón abierto en los festejos con la Carrera de Cintas a las 17.00 horas, para continuar hora y media después con el desfile de peñas por el pueblo con Manaíta. Cita gastronómica al anochecer con la tradicional Puchera (guisado tradicional de carne con patatas) en la Plaza Mayor, para continuar con el pregón y la música de Iván Rodríguez.

La alternativa para el sábado 6 serán el encierro ecológico a las 12, la Milla Carbajales de Alba y el I San Zacarías Interpeñas (17), gran mercado de productos y artesanía, exposición de dibujos y fotografía (17), cena de peñas (21.30) y macro discoteca La Zona para animar la velada nocturna en la Plaza Mayor.

El domingo 7 de septiembre a las 13 horas desenjaule de las reses en los Corrales de la Cañada con la charanga Los Chirlos. Vermut torero en el bar La Viña con La Keka. A las 18 horas encierro urbano con tres vacas. A las 23 horas verbena popular con la orquesta Flamingo.

Día grande el lunes 8 de septiembre que comenzará a las 12 de la mañana con la misa y la procesión en honor a Nuestra Señora la Virgen de Árboles al son de las dulzainas y tamboriles de Los Chirlos. Vermouth torero en el Bar Nuevo a las 13.30 horas con Los Yobanis y el cortador de jamón Raúl Ariza. A las 17.30 horas dará comienzo el tradicional Espanto con la suelta de cuatro toros y seis bueyes desde los corrales de la Cañada. A partir de la medianoche verbena popular amenizada por la orquesta Triunfo, seguida por el DJ Pablo Gutiérrez hasta altas horas de la madrugada.

El martes 9 echará a andar con misa y procesión con Los Chirlos y a las 13.30 horas vermut torero en el bar Mallorca con Ocellum Music Band. Tardeo taurino a partir de las 18 horas con el segundo encierro urbano con cuatro vacas. La cantante Sheila Galván dará un concierto a las 23.00 horas. Tras ella verbena popular con la orquesta Takikardia y el DJ Pablo Gutiérrez. Fin de fiesta el miércoles día 10 con aguardiente y dulces en la Plaza Mayor.

La villa de Carbajales de Alba se convertirá durante diez intensas jornadas en la capital festiva de la Raya de España y Portugal atrayendo a miles de visitantes muy en particular en el tradicional Espanto que se celebra desde hace ya varios siglos con los caballistas guiando a los toros y a los bueyes desde los corrales de la Cañada. n