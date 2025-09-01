Zamora Sí impulsará un "profundo" cambio en la gestión forestal y de prevención de incendios

Zamora Sí promoverá "un cambio profundo" en las políticas de gestión forestal y de prevención y extinción de incendios mediante mociones en los consistorios municipales en los que cuenta con representación.

Su presidente, Eloy Tomé, lamenta que "mientras algunos cruzaban reproches y buscaban culpables en mitad del desastre, los pueblos pedían ayuda, coordinación y soluciones reales". Mantiene que la formación apostó por "no intervenir públicamente mientras los incendios se encontraban en su peor momento para no alimentar el ruido político en plena emergencia": "Hablar en medio del caos no construye soluciones", añade.

Ya con todos los incendios de la provincia en nivel 0, consideran que "es el momento" de agradecer el "trabajo incansable" de los profesionales y voluntarios, así como de "pensar en las necesidades de los que han perdido sus hogares y sus recursos económicos" y de trasladar sus condolencias a los familiares y amigos de las personas de las víctimas mortales.

En este sentido, el escrito de la moción que se presentará próximamente incide en la necesidad de garantizar la prevención durante todo el año, profesionalizar y estabilizar el operativo de extinción, aumentar la inversión en maquinaria y sistemas de vigilancia de última generación y de mejorar la coordinación en la primera hora de los incendios. Al tiempo, se insta a auditar la gestión medioambiental para poder exigir responsabilidades a los cargos públicos que hayan tenido una respuesta desorganizada, insuficiente o negligente.

La formación considera que "ni la Junta de Castilla y León ni el Gobierno de España" han aplicado "las reformas estructurales y necesarias" tras los incendios devastadores de 2022 en la Sierra de La Culebra. "Ante la situación actual lo mínimo es reconocer la existencia de errores, rectificar o apartar a quienes no han estado a la altura", afirman en referencia al actual consejero de Medio Ambiente de Castilla y León.

En materia de inversión, Zamora Sí denuncia la escasez estatal frente a países como Portugal o Grecia. Por ello, reclama una mayor coordinación interinstitucional y la activación temprana de medios, así como el impulso de programas de formación básica en prevención a través de la Diputación y ayuntamientos municipales.

"No podemos seguir improvisando frente al fuego". Rocío Ferrero, secretaria de Relaciones Institucionales de Zamora Sí, llama a las administraciones a "trabajar para que Zamora no vuelva a ser condenada a vivir entre las cenizas" mediante el impulso de una adecuada gestión forestal, por profesionalizar la prevención y empoderar proteger a las entidades locales y a quienes han sido "los verdaderos escudos de nuestros montes".

Ferrero recuerda que la raíz del problema es el abandono del mundo rural y la falta de apoyo político a acciones que frenen este fenómeno y promuevan un reparto equilibrado de oportunidades en todo el territorio nacional. Por ello, el documento también instará a adoptar reformas estructurales adaptadas a la realidad del medio rural zamorano encaminadas a combatir la despoblación.