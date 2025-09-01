Vermú solidario por los afectados por el fuego
El evento se celebrará el 5 de octubre, a partir de las 12:00 horas en los Jardines del Rey - Hotel Don Sancho
Lucía García
Un grupo de cocineros solidarios zamoranos celebrará un vermú solidario para recaudar fondos para los afectados por los fuegos, que tendrá lugar el domingo 5 de octubre, a partir de las 12:00 horas en los Jardines del Rey - Hotel Don Sancho. El dinero recaudado será donado íntegramente a las personas afectadas por los incendios. El evento contará con rifas, subastas, actividades infantiles y actuaciones. El coste de la entrada es de 10 euros e incluye cinco tapas. La bebida no está incluida en el precio.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Este pequeño pueblo de Zamora ha multiplicado por 20 su población durante las fiestas
- Luto en Sesnández por la muerte en accidente de un matrimonio marroquí
- Zamora tiembla de madrugada: registrado un terremoto de magnitud 2 en Sanabria
- Prohibición de caminar por el monte hasta el martes en estas 22 localidades zamoranas
- Alerta por un fuego en la dehesa de Malillos
- Memorias de Porto, el 'techo' de Zamora
- El definitivo cierre del 'colegio' de Muga: 'Si don José levantara la cabeza...
- Medio centenar de ganaderos zamoranos reciben ayudas para vallados virtuales