Vermú solidario por los afectados por el fuego

Un grupo de cocineros solidarios zamoranos celebrará un vermú solidario para recaudar fondos para los afectados por los fuegos, que tendrá lugar el domingo 5 de octubre, a partir de las 12:00 horas en los Jardines del Rey - Hotel Don Sancho. El dinero recaudado será donado íntegramente a las personas afectadas por los incendios. El evento contará con rifas, subastas, actividades infantiles y actuaciones. El coste de la entrada es de 10 euros e incluye cinco tapas. La bebida no está incluida en el precio.

