Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vermú solidario por los afectados por el fuego

El evento se celebrará el 5 de octubre, a partir de las 12:00 horas en los Jardines del Rey - Hotel Don Sancho

Lucha contra el fuego en una dehesa de Malillos

Lucha contra el fuego en una dehesa de Malillos / Cedida

Lucía García

Un grupo de cocineros solidarios zamoranos celebrará un vermú solidario para recaudar fondos para los afectados por los fuegos, que tendrá lugar el domingo 5 de octubre, a partir de las 12:00 horas en los Jardines del Rey - Hotel Don Sancho. El dinero recaudado será donado íntegramente a las personas afectadas por los incendios. El evento contará con rifas, subastas, actividades infantiles y actuaciones. El coste de la entrada es de 10 euros e incluye cinco tapas. La bebida no está incluida en el precio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents