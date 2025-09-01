Sanidad defiende que la atención médica en Monumenta "está cubierta" y se ajusta a la ley

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora desmiente la falta de asistencia de manera presencial en el municipio de Monumenta al asegurar que las frecuencias se ajustan a la ley. Con 20 tarjetas sanitarias en activo, el consultorio abre sus puertas una vez al mes.

Desde Sanidad defienden que esa veintena de tarjetas activas debería contar con atención sanitaria a la demanda, atendiendo a lo establecido en la ley por la que se garantiza la prestación de los servicios autonómicos esenciales en la Comunidad de Castilla y León. Un servicio al que los vecinos "pueden optar cuando lo necesiten" y al que se suma como "refuerzo a mayores" la atención presencial y física del médico de Familia coincidiendo con el primer miércoles de cada mes.

"Los ciudadanos que residen en esta localidad están perfectamente cubiertos para el cuidado de su salud". Monumenta se convirtió durante la pandemia en el foco mediático con su contador manual que contabiliza los días de cierre del consistorio. Antes de 2020 la visita del profesional de medicina y enfermería se establecía de manera quincenal, algo que Pruden Garrote ha ido actualizando día a día hasta anotar 37 días de atención presencial en los últimos 2000.

"La Ley 8/2024, de 16 de septiembre, por la que se garantiza la prestación de los servicios autonómicos esenciales en la Comunidad de Castilla y León, establece cómo debe ser la prestación de asistencia sanitaria en cada punto de la región en función del número de personas que viven en él. Este texto determina que los núcleos menores de 50 habitantes tienen que contar con consulta a la demanda", sostienen desde la Gerencia.

Añaden que los vecinos disponen de asistencia sanitaria y consultas todos los días laborales -así como de atención de Urgencias- en el centro de salud que les corresponde y que, en este caso, es el de Bermillo de Sayago; situado a 11 kilómetros de distancia. Asimismo, si es necesario los habitantes de Monumenta pueden también ser atendidos en el vecino municipio de Luelmo, a tres kilómetros y que cuenta con atención médica de manera presencial cada semana.

Desde la Gerencia reiteran que las necesidades sanitarias en Monumenta "no están desatendidas" al tiempo que insisten en la garantía del cuidado de la salud de sus vecinos "disponiendo de diversas opciones asistenciales para que así sea".