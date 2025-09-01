Los recursos forestales impulsarán el empleo local en Sanabria

El equipo técnico del proyecto Forgarero de gestión forestal presentó en El Puente de Sanabria las líneas centrales de la iniciativa, reunión a la asistieron más de un centenar de vecinos y propietarios del municipio de Galende. El objetivo es revertir la despoblación tener un impacto en la economía de la comarca, además de impulsar la creación de empresas selvícolas, la participación de empresas locales y autónomos.

El ingeniero forestal Diego Rodríguez Gutiérrez señaló la elaboración del estudio previo y el diseño de un plan de aprovechamiento con aquellas fincas y propietarios que quieran participar del proyecto, tanto del municipio de Galende como los otros dos participantes Requejo y Robleda Cervantes. La presentación del proyecto estaba prevista para la segunda mitad de agosto pero el confinamiento por los incendios impidió su celebración. Fue la respuesta a las quejas vecinales por no tener en cuenta que mucha gente se ha ido ya del pueblo.

En función del estudio previo y el plan forestal, los propietarios se beneficiarían en parte de los ingresos, ya que el proyecto se autofinanciaría con la comercialización de los recursos forestales que entren en la propuesta. En función del estudio previo se propondrá una franja de seguridad de entre 50 y 100 metros.

Una de las medidas inmediatas será la aprobación de una ordenanza que obligará a los propietarios a limpiar sus propiedades, con medidas sancionadoras si no se cumplen e incluso con limpieza subsidiaria por parte del Ayuntamiento y que tendrá que abonar el titular.

En la reunión fue palpable el malestar como consecuencia del azote de los incendios en la parte alta del parque, las críticas a la "prohibición de limpiar nuestras fincas" con denuncias "por cortar una rama". Según los datos trasladados a los vecinos se estima que en el municipio de Galende se han quemado unas 4.000 hectáreas, el 50% del término municipal en los pueblos de Vigo, Ribadelago y San Martín de Castañeda.

Otro problema es el reconocimiento de las propiedades, sobre todo los Montes Vecinales en Mano Común, en litigio con el Ayuntamiento de Galende. Como en las reuniones anteriores de Requejo y Robleda, se mantendrán los aprovechamientos tradicionales que ya se desarrollan actualmente. No supone un cambio de propiedad, y la participación es voluntaria.

