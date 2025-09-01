Reconocimiento a los que colaboraron contra el fuego en Sanabria: "empezamos siendo voluntarios y terminamos siendo amigos"

Con el reconocimiento del guardia civil retirado, José Carrillo, a todos los profesionales y especialmente a los voluntarios "que colaboraron conmigo, que son unos fenómenos. Empezamos siendo voluntarios y terminamos siendo grandes amigos. Mi casa está abierta a todos vosotros" culminó el acto de homenaje de vecinos y autoridades. El primer reconocimiento público contó con el apoyo de vecinos de los pueblos afectados, de alcaldes y responsables de la Guardia Civil, celebrado en Villa Lucerna de Vigo.

Con esas sentidas palabras de Carrillo, que coordinó a una treinta de vecinos de San Martín de Castañeda, se dirigió al público y autoridades que asistieron al acto de homenaje promovido por Martín Mansilla, el que fuera jefe de la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación de Gobierno de Zamora desde 1987 hasta 2022 y actualmente jubilado y residente en Trefacio.

Una fecha, la de este 31 de agosto, escogida por la desescalada del incendio a nivel 1 y la inmediatez de las fiestas de San Martín de Castañeda. Martín Mansilla enfatizó que "es un acto de agradecimiento al extraordinario esfuerzo que han realizado todas las personas. Esas personas que se fueron y que desde fuera aportaron ánimo y material" a disposición de los voluntarios. Los que se quedaron hicieron "labores muy importantes como de autoprotección, realizando desbroces en el entorno de las localidades, aportando equipamiento operativo, como fue el caso". A ello añadió "un apoyo logístico" de personas que "indicaban a los servicios de extinción por dónde podían entrar para atajar el fuego y por dónde podían salir. Es tan importante entrar como salir". A todos los profesionales que participaron en ese operativo, Guardia Civil, UME, agentes forestales "ha venido gente del extranjero, voluntarios, para apoyar en las labores de extinción".

La elección de Vigo fue por la presencia de los Reyes en San Martín de Castañeda. Se refirió precisamente a esa visita "que recibieron a un grupo de personas, de aquí de la zona, que habían sido evacuadas, empresarios, ganaderos, apicultores, todos ellos les hicieron entender la problemática que se va a tener de aquí adelante. No va a haber pastos, poca miel, la gente no está viniendo por las noticias –ahora está mejorando– de que esto estaba cerrado por los incendios".

La voz del sentimiento y el agradecimiento fue la de Teresa del Estal, directora de la oficina de Turismo del Ayuntamiento de Puebla. La estampa bucólica de la sierra desde el castillo "era una escena tremenda". Los visitantes que decidieron ir y vecinos de Vigo y San Martín evacuados y alojados en Puebla y El Puente, desde la muralla del Mariquillo "pensábamos todos en todas las personas que estaban al pie del cañón, en primera línea, luchando contra esta tremenda pesadillas" y amenizando la espera "y que no fuera tan duro" con vecinos como Chimeno, quien fuera profesor de forja en la Escuela Taller del Castillo.

Los días fueron de "miedo, incertidumbre y mucha frustración por las rachas del intenso viento que todas las tardes, en lo alto del castillo, se arremolinaban por las callejas". La preocupación se focalizaba "en todas las personas que se estaban enfrentando al incendio, en todas las personas que estábamos más o menos cerca y lejos" que "estábamos viviendo con una tremenda angustia cual era la situación". Carrillo y el comando "nos estaban informado y estábamos al día a día con todos los medios de comunicación".

Señaló "sobrepasados" por la avalancha de solidaridad y los ofrecimientos que "nos llenaban de energía". Y entre las noticias una "pequeña alegría" al saber que "tejos se ha salvado", todo un símbolo del ecosistema sanabrés, que conserva amplias zonas verdes, lejos de las vistas de los turistas. Como señalaban desde Villa Lucerna hay zonas que ni se han visto afectadas.

