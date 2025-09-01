El PSOE de Zamora insta a triplicar las ayudas ZIS tras los incendios y cuestiona la creedibilidad de la Junta

El PSOE de Zamora ha registrado una proposición no de ley en las Cortes de Castilla y León para instar a la Junta a triplicar la actual cuantía de las ayudas a las Zonas de influencia Socioeconómica (ZIS) destinada a la provincia al tiempo que ha cuestionado la gestión del operativo autonómico durante los incendios que han azotado el noroeste de la Comunidad: "La Junta tropieza dos veces en la misma piedra".

La formación sostiene que los fuegos forestales declarados en Molezuelas de la Carballeda/Puercas, Mahíde y Porto durante este pasado mes de agosto, han devuelto a la provincia "el fantasma de los incendios de la Sierra de la Culebra" y responsabiliza al Ejecutivo autonómico de "no haber aprendido nada de las enseñanzas del fuego de 2022".

Los procuradores socialistas han registrado por ello una proposición no de ley para su debate y votación ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por el que solicitan la ampliación de las ayudas ZIS hasta rozar el millón de euros para la provincia de Zamora, tres veces más de lo presupuestado para esta convocatoria de 2025. Al tiempo, instan a recuperar las ayudas ZIS destinadas a las Reservas de Caza del conjunto de la Comunidad y, en particular, de la Sierra de la Culebra.

La última convocatoria de este año contempla un reparto bienal de 332.133 euros entre 21 municipios pertenecientes al Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto, la Reserva Natural Lagunas de Villafáfila y del Parque Natural Arribes del Duero. En el conjunto de Castilla y León, la cuantía se sitúa en los 1.501.395 euros frente a los 10 millones de la convocatoria del año 2010, antes de su supresión.

José Ignacio Martín Benito ha desgranado algunas de las cifras de ese reparto. También de las pérdidas en el área de influencia socioeconómica de la Sierra de la Culebra que desde el 2010 ha dejado de percibir tres millones de euros. Otro ejemplo, añade, es Porto que con el 62% de la superficie total del Parque Natural del Lago de Sanabria "recibe 30.000 euros al año".

En este sentido, el procurador socialista matiza que las ayudas ZIS suponen una cuantía "infinitamente menor" tras "años congeladas". Recuerda que es el Partido Popular el que tiene "la llave" para convocar la Comisión y que esta proposición -que los socialistas ya presentaron tras el aciago verano de 2002- se debata y vote: "Es la hora de la reflexión y del propósito de enmienda".

"Los incendios desgraciadamente van a volver", advierte, "pero en nuestras manos está que su número sea menor, que se puedan prevenir, que su impacto se reduzca y que sean menos violentos, menos voraces". En su intervención, Martín Benito ha realizado un llamamiento a la "prevención, al diálogo entre administraciones con los alcaldes y vecinos, así como a la "coordinación y colaboración entre todos". "Ese es el camino".

La credibilidad de la Junta, en cuestión

Para los socialistas, los últimos incendios han evidenciado "una falta de planificación, de improvisación y de coordinación" como nota común "y destacada" en los incendios de Castilla y León, también de Andalucía y de la provincia de Zamora y en particular.

Lamentan que tras el paso del fuego por Navalacruz y la Sierra de la Culebra en 2022 "no se haya aprendido nada", lo ha llevado a Carlos Fernández Herrera a afirmar que la credibilidad del Ejecutivo autonómico "es bastante escasa". El procurador ha recordado que en la última década el recorte presupuestario autonómico en materia de prevención de incendios ha alcanzado el 76% "y de ese ha dejado un 71% sin ejecutar".

"Estamos en el día después". Ya con todos los incendios en nivel 0 de peligrosidad, los socialistas piden a la Junta que se "vuelque" en las tareas de reconstrucción y en las ayudas a los sectores afectados "que son muchos, no solamente el forestal: el apícola, el ganadero, el turístico...".