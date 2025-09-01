La campana toca a fiesta y a fuego en Puebla
El recital ofrecido por la asociación de cultural Campaneros Zamoranos coincide con el novenario de Nuestra Señora de las Victorias
La asociación de cultural Campaneros Zamoranos abrió este domingo el programa de actuaciones con motivo de la celebración del novenario de Nuestra Señora de las Victorias de Puebla. Los veteranos y los nuevos talentos hicieron una demostración de los diferentes toques desde el campanario móvil y desde el campanario de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Azogue.
Desde el toque a concejo, a fiesta, a misa, a tormenta, a fuego, el lenguaje común y vecinal de las campanas se conserva gracias al trabajo de recopilación de la asociación asentada en Pajares de La Lampreana realiza por las diferentes comarcas y pueblos de la provincia. Con la Molinera y cantando a Puebla culminaba el recital que contó con la participación de tres de los campaneros más jóvenes de la asociación Norberto Mulas, José Manuel Pereira y especialmente Gonzalo Muñoz de ascendencia sanabresa.
