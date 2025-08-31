Tradición y bravura en el encierro de Jambrina

La tradición y la bravura del astado se daban cita este domingo en Jambrina en un encierro exprés que pone el broche a una intensa semana cultural que suma ya su trigesimoséptima edición.

El denominado paraje del Cuco acogía la celebración campera en una llamada a la que se personaron más de una treintena de caballistas dispuestos a dirigir a las dos vaquillas de la finca "La Dehesita" de Fuentespreadas, un clásico en los encierros de Jambrina durante los últimos años.

Numerosa afluencia en un encierro que este año coincidió con los de Torres del Carrizal y Sanzoles y que se ha saldado sin incidentes.

Las vaquillas ofrecieron un buen juego "pese a su recorrido", si bien la duración habitual se acortó a poco más de una hora cuando uno de los astados se disponía a cruzar al vecino término de Gema. Peor suerte corrió la segunda vaquilla que colisionó contra uno de los vehículos, si bien pudo incorporarse poco antes de proceder a su retirada.

Jambrina despedirá esta tarde sus fiestas estivales con un baile de disfraces amenizado por la música de Adrián & Eva con posterior refresco y tortillada a partir de las 19 horas. A esa hora se celebrará la exposición y votación del concurso de fotografía así como el sorteo de un gran lote de productos ibéricos.