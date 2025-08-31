Representación zamorana "de altura" en Santa María del Páramo

La localidad de Santa María del Páramo se vistió de fiesta este sábado para celebrar la segunda edición del Encuentro de Gigantes y Cabezudos, un evento que ha llenado de tradición y color sus calles. La jornada comenzó a las 11:30 horas con una exposición de los cabezudos en el Polideportivo Municipal, donde se pudieron admirar de cerca estas figuras que son parte fundamental de la cultura popular de la región.

La participación de diversas comparsas fue uno de los puntos más destacados, especialmente la amplia representación de la provincia de Zamora. Grupos procedentes de Entrala “Asociación Cultural Gigantes y Cabezudos”, Alcañices “Asociación Cultural Gigantillas”, Camarzana de Tera “Asociación Amigos de los Gigantes y Cabezudos”, Corrales del Vino “Asociación Cultural Amigos De Los Cabezudos” y Villaralbo “Grupo de Gigantes y Cabezudos Terror Romanorvm” se unieron a la celebración, mostrando la riqueza y variedad de sus propios gigantes y cabezudos. Su presencia ha sido fundamental para fortalecer los lazos culturales entre las distintas poblaciones.

El desfile, que se llevó a cabo en dos sesiones, una por la mañana y otra por la tarde, a las 12:30 y 17:30 horas, llenó las calles de música y alegría. Acompañados por la música de las dulzainas, los gigantes y cabezudos recorrieron las principales vías del municipio, arrancando sonrisas y aplausos de los asistentes, tanto niños como adultos. El evento ha logrado consolidarse como una cita ineludible en el calendario festivo de la zona, demostrando el gran interés que despiertan estas tradiciones.

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha mostrado su satisfacción por el éxito de la convocatoria y ha agradecido la participación de todas las comparsas, así como el entusiasmo de los vecinos y visitantes que se han volcado en esta celebración.

La próxima concentración tendrá lugar el día 20 de septiembre dentro de las fiestas de San Mateo en Alcañices, los grupos de Villaralbo, Corrales del Vino, Camarzana, Otero de Bodas, Entrala, Mombuey, Villamuriel, Zamora, Braga y los trovadores de Vila Real ya han confirmado su asistencia, el encuentro será por la tarde noche sobre las 20:30, esta concentración será también un homenaje al alma mater de la Asociación Cultural Gigantillas de Alcañices, Miguel Ángel Alonso Llamas.