El PSOE de Zamora acusa a la Diputación de ser "sumiso" con la gestión autonómica de los incendios

El PSOE de Zamora ha acusado a la Diputación Provincial de ser "complaciente y sumiso" con la gestión de la Junta en materia de incendios y de "descargar" sobre los pueblos "la responsabilidad" del operativo provincial con el reparto de los armarios antiincendios.

La formación socialista critica el "silencio cómplice" ante la "desastrosa" gestión realizada por el Ejecutivo autonómico durante los incendios que en lo que va de verano ya han arrasado más de 140.000 hectáreas en Castilla y León.

Consideran que "en lugar de estar al lado de los municipios que más han sufrido los efectos devastadores de los incendios", la institución provincial ha optado por "convertirse en el eco servil del presidente Mañueco". Al tiempo, le acusa de "señalar y responsabilizar" a los pueblos que "son las verdaderas víctimas".

La formación se refiere así a la polémica generada en Ayóo de Vidriales, municipio que no había procedido a la instalación del armario de intervención rápida el pasado 11 de agosto cuando se vio amenazado por la llegada del fuego.

Para el PSOE provincial, la entrega de estas casetas supone una forma de "descargar la responsabilidad de los servicios de extinción provincial y echar la culpa a los Ayuntamientos en caso de incendio grave, como es el caso". Algo que califica de "inaceptable" y "falta de respeto".

"Con esta actitud, Faúndez no solo falta al respeto a los ayuntamientos que padecieron el fuego; también trata de tapar la precaria situación de los parques comarcales de bomberos, mal organizados, infradotados y sin capacidad para responder con garantías a emergencias de esta magnitud". En un comunicado de prenda, consideran que el modelo de voluntarismo no solo está "obsoleto", sino que "deja a los pueblos indefensos" al tiempo que supone "una falta de respeto hacia los profesionales que cada día ponen su vida en riesgo".

Por último, los socialistas instan a la institución provincial a que actúe "por coherencia" siguiendo el modelo adoptado con las protestas por las paradas del AVE en Sanabria. Así, pide al equipo de Gobierno presidido por Faúndez que cuelgue en la fachada del Palacio de la Encarnación "una gran pancarta contra la gestión de la Junta, realice un parón en toda la provincia y financie autobuses desde todos los rincones de la provincia para acudir a manifestarse" contra el Gobierno autonómico al que, acusa el PSOE de Zamora, de ser "los máximos responsables del abandono de nuestro territorio".