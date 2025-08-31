Medina de Rioseco se solidariza con la ganadería de Ribadelago

Dos tráilers de paja llegaban este domingo a una de las explotaciones de Ribadelago afectadas por el incendio de Porto que dejó la zona de Garandones sin pasto y obligó a bajar los animales por el avance del fuego.

Las dos empresas Agrícola Rodepaz y Agrosanmor han costeado el traslado de la donación AGRIGAL de Medina de Rioseco. Marta Fernández agradecía esa “solidaridad” que siempre ha existido entre ganaderos y agricultores.