Medina de Rioseco se solidariza con la ganadería de Ribadelago
Dos tráilers de paja aseguran el sustento tras el paso del fuego por la zona de Garandones
Ribadelago
Dos tráilers de paja llegaban este domingo a una de las explotaciones de Ribadelago afectadas por el incendio de Porto que dejó la zona de Garandones sin pasto y obligó a bajar los animales por el avance del fuego.
Las dos empresas Agrícola Rodepaz y Agrosanmor han costeado el traslado de la donación AGRIGAL de Medina de Rioseco. Marta Fernández agradecía esa “solidaridad” que siempre ha existido entre ganaderos y agricultores.
